Підрахований обсяг заарештованих у Росії грошей

У Росії щороку заарештовується майно на суму в середньому близько 61 мільярда рублів, пише РБК з посиланням на матеріали Росфінмоніторингу. Дані засновані на статистиці МВС, ФСБ, Слідчого комітету, Федеральної служби охорони, Генпрокуратури та Федеральної митної служби.

Найбільший за останні п’ять років обсяг заарештованих активів був зафіксований в 2017 році — 77,5 мільярда рублів. У першій половині 2018 року цей показник становив 47,9 мільярда. Кількість задоволених судами клопотань про арешт майна в 2017 році досягло 40 тисяч (проти 15 тисяч у 2013-му).

Всього з 2013 року в рамках кримінальних справ було заарештовано активів на 350 мільярдів рублів. Велика частина припала на злочини у кредитно-фінансовій і бюджетній сферах, а також пов’язані з обвинуваченнями в корупції.

При цьому найчастіше фігуранти самостійно відшкодовують завдані збитки: так, з 2013 по 2017 рік було виплачено понад 200 мільярдів рублів.

Крім того, видання наводить дані ФСБ про відвернений збиток: у 2013 році — 34 мільярди рублів, у 2017-му — 180 мільярдів.