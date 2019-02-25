З В’єтнаму депортували двійника Кім Чен Ина

Поліція затримала і двійника Трампа.



Австралійський актор Говард Екс, який є двійником північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомив про свою депортацію з В’єтнаму.

“У північнокорейців немає почуття гумору”, – сказав актор перед виїздом в аеропорт Ханоя, додавши, що “сатира – потужна зброя проти будь-якої диктатури”.

За словами Екса, акторові Расселу Уайту, який зображує Дональда Трампа, дозволили залишитися у В’єтнамі з умовою не з’являтися на публіці.

Напередодні стало відомо, що двійники північнокорейського і американського лідерів Говард Екс Рассел Уайт були затримані поліцією після інтерв’ю в’єтнамському телеканалу.

Варто відзначити, що 27-28 лютого у в’єтнамському Ханої пройде зустріч лідерів США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина.