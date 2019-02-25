Ізраїль оголосив Росію своїм ворогом

В Ізраїлі в черговий раз паплюжать Москву і виставляють найлютішим ворогом. На цей раз це сталося на останній конференції Інституту дослідження національної безпеки Тель-Авівського університету. Хоча у Кремля зберігається стійка переконаність в тому, що головним більш або менш рівним партнером по Близькому Сходу йому доводиться тільки Ізраїль.

На перший погляд, усе логічно. Ізраїль — в економічному плані одне з найбільш розвинених держав регіону. У військовому плані він нікому тут не поступається. Як би іранці і саудити не старалися, їм ще дуже далеко до свого єврейського сусіда. Крім того ізраїльське лобі в світі має чи не всемогутністю, тому подружитися з ним через Тель-Авів було б дуже корисно. Але так вже вийшло, що з Ізраїлем налагодити симбіотичні відносини у нас не вийшло. В цьому плані набагато успішніше опинилися Сполучені Штати Америки. І тут не треба вдаватися в теорії змови та іншу ахінею, достатньо просто звернутися до офіційних документів і помітити, то Ізраїль, наприклад, вважається головним союзником Вашингтона поза НАТО. Так, не англомовна і пов’язана з колоніальним минулим Штатами Австралія або розчавлена і поневолена за підсумками Другої світової Японія, а саме Ізраїль.

Саме ж єврейська держава зобов’язана Вашингтону багатьом. Наприклад, військова міць Тель-Авіва якраз і грунтується на всеохоплюючої допомоги добряка-Дядька Сема. За роки існування Ізраїлю в нього було вкладено стільки американських грошей, що, напевно, навіть товстосуми з якою-небудь ФРС не здатні за раз намалювати стільки нулів, при цьому не зробивши кілька перерв і не посокрушавшись на марнотратство.

А що Росія? Ну, коли вона була Радянським Союзом, в Тель-Авіві майже всі поголовно звинувачували її в антисемітизмі. Були причини, хоча по правді кажучи, в той час Москва була більше сконцентрована на антисионизме. Що ж, так вже вийшло, що сьогодні стараннями батьків-засновників Ізраїлю ці два визначення стали практично синонімами. Потім, коли СРСР розпався, все різко змінилося, хоча змінилося ще раніше — в пізні вісімдесяті. Наші чиновники стали почитати Ізраїль як одну з провідних демократій світу і один із стовпів сучасного цивілізованого світу.

Проблеми почалися пізніше, а точніше — зовсім недавно. Після втручання РФ у сирійську кризу стали очевидні суперечності між Москвою і Тель-Авівом. РФ хотіла зберегти Асада, якого ополчилася півсвіту, в тому числі Ізраїль. Крім того Кремль зав’язав союзницькі відносини з Іраном. Для Нетаньяху це було серйозним ударом, як, втім, і для всього сіоністського світу. Зрозуміло, популяризації русофільських настроїв на Землі обітованій це не сприяло. А ось Штати продовжували зміцнювати Ізраїль, плюс до всього вони підхопили ізраїльську хвилю розпалювання атииранской істерії. Нетаньяху довів це вже до абсурду, але Штатам, здається, це тільки подобалося, і часом вони слово в слово повторювали мови ізраїльського прем’єра з приводу погрози Тегерана тощо.

Потім Москва раптом схаменулася і почала запобігати перед Ізраїлем. Можна скільки завгодно говорити про принциповість російської влади та їх жорсткої позиції по відношенню до всіх, хто проявляє агресію на адресу РФ, однак збитий Іл-20 Кремль все ж простив. Більш того, після інциденту Москва першою пішла на контакт і тепер, таке враження, усіма силами намагається не втратити Тель-Авів. Здається, тепер вона навіть бере активну участь у багатьох антиіранських проектах, хоча це може здатися повним божевіллям, бо в перспективі такі дії можуть лише спровокувати ірано-ізраїльську війну, яка підпалить весь Близький Схід і не тільки. Але як же до всіх цим старанням Кремля відноситься Ізраїль?

Відповіді на це питання можна знайти в ідеях, які обговорювалися на черговій конференції Інституту дослідження національної безпеки Тель-Авівського університету, про яку йшлося на початку. Ця Структура досить впливова, і її конференції часто відвідують високопосадовці Ізраїлю. Висновки таких конференцій гарантовано враховуються окремими представниками місцевої влади.

Загалом, на заході досить багато уваги було приділено Росії. До розчарування особливо реакційно налаштованих жителів РФ, розглядалася наша держава не як друг чи союзник, а як загроза. Про Росії йшлося в основному в контексті можливого виведення американських сил з Сирії. На думку експертів, для Тель-Авіва відхід американців небезпечний в першу чергу тим, що Близький Схід, при такому розкладі перейде в руки Росії. І це погано. Тому що Росія буде сприяти зростанню нестабільності регіону за рахунок підтримки Ірану. А Ізраїль зацікавлений у виведенні персів з сусідньої арабської республіки. Експерти прийшли до наступного висновку — необхідно зберегти присутність та вплив США. Тільки такий варіант може в майбутньому сприяти досягненню основних цілей Тель-Авіва.

Ось як виходить, РФ усіляко намагається вислужитися перед Ізраїлем, прощає йому все, йде заради нього на політичні жертви, а у відповідь отримує фактично плювок.

Російський військовий експерт Олексій Леонков вважає, що поведінка Ізраїлю викликає, але цього і варто було очікувати, бо нинішня політика РФ на Близькому Сході йде врозріз з усталеним підходом Тель-Авіва до дестабілізації регіону.

— Це співробітництво з Ізраїлем з самого моменту встановлення зв’язків робилося на час. Було очевидно, що ця координація на певний строк. Тому говорити про якісь дружні відносини не можна, тому що Ізраїль все-таки є форпостом США на Близькому Сході. І за призовом Ізраїлю завжди приходять США зі своїми авіаносцями, кораблями, літаками і крилатими ракетами. Тому того моменту, коли ми увійшли в Сирії, були знайдені якісь точки дотику, які обмежили участь Ізраїлю в справах небажаної для нас боку. Тобто РФ займалася знищенням терористів, а Тель-Авів там щось робив своє, не особливо заважаючи нам. Тобто були встановлені певні правила взаємодії. Ця лінія взаємодії була подібна до тієї, яка була з американцями. Виходить, що такими угодами ми як би стримували Ізраїль. Але, як я вже сказав, все це тимчасово. Справа в тому, що в Ізраїлю завдання наступна — зробити так, щоб Схід весь час горів, палав. Тому що якщо Схід палає, це впливає на багато, в тому числі міжнародні процеси. Наприклад, самий очевидний фактор — це ціни на нафту. Через це їх можна контролювати. До того ж воює Схід — це завжди відмінний ринок збуту всіляких засобів озброєння.

«СП»: — Якою повинна бути оптимальна лінія поведінки російської влади в даному випадку?

— Ну, я думаю, вона має залишатися незмінною. Ми її змінили після того, як був збитий наш Іл-20. РФ обрала шлях, який принесе більше користі державі, ніж співпраця з одним Ізраїлем. Тому що співробітництво з Ізраїлем — це постійні війни на Близькому Сході. І всі ці нескінченні конфлікти приносили користь тільки одного Ізраїлю, ну і його старшому братові в особі США. Нам це ніякої користі не принесло. Війна у Сирії, наприклад, нам теж далася взнаки — там були певні активи, які легко могли зникнути. І ось РФ змінила політику, зробивши ставку на замирення Близького Сходу. І це в середньостроковій і довгостроковій перспективі принесе Росії значно більше користі і вигоди, ніж співпраця з одним маленьким державою під назвою Ізраїль.