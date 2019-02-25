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Ізраїль оголосив Росію своїм ворогом

25.02.2019

Израиль объявил Россию своим врагом

В Ізраїлі в черговий раз паплюжать Москву і виставляють найлютішим ворогом. На цей раз це сталося на останній конференції Інституту дослідження національної безпеки Тель-Авівського університету. Хоча у Кремля зберігається стійка переконаність в тому, що головним більш або менш рівним партнером по Близькому Сходу йому доводиться тільки Ізраїль.

На перший погляд, усе логічно. Ізраїль — в економічному плані одне з найбільш розвинених держав регіону. У військовому плані він нікому тут не поступається. Як би іранці і саудити не старалися, їм ще дуже далеко до свого єврейського сусіда. Крім того ізраїльське лобі в світі має чи не всемогутністю, тому подружитися з ним через Тель-Авів було б дуже корисно. Але так вже вийшло, що з Ізраїлем налагодити симбіотичні відносини у нас не вийшло. В цьому плані набагато успішніше опинилися Сполучені Штати Америки. І тут не треба вдаватися в теорії змови та іншу ахінею, достатньо просто звернутися до офіційних документів і помітити, то Ізраїль, наприклад, вважається головним союзником Вашингтона поза НАТО. Так, не англомовна і пов’язана з колоніальним минулим Штатами Австралія або розчавлена і поневолена за підсумками Другої світової Японія, а саме Ізраїль.

Саме ж єврейська держава зобов’язана Вашингтону багатьом. Наприклад, військова міць Тель-Авіва якраз і грунтується на всеохоплюючої допомоги добряка-Дядька Сема. За роки існування Ізраїлю в нього було вкладено стільки американських грошей, що, напевно, навіть товстосуми з якою-небудь ФРС не здатні за раз намалювати стільки нулів, при цьому не зробивши кілька перерв і не посокрушавшись на марнотратство.

А що Росія? Ну, коли вона була Радянським Союзом, в Тель-Авіві майже всі поголовно звинувачували її в антисемітизмі. Були причини, хоча по правді кажучи, в той час Москва була більше сконцентрована на антисионизме. Що ж, так вже вийшло, що сьогодні стараннями батьків-засновників Ізраїлю ці два визначення стали практично синонімами. Потім, коли СРСР розпався, все різко змінилося, хоча змінилося ще раніше — в пізні вісімдесяті. Наші чиновники стали почитати Ізраїль як одну з провідних демократій світу і один із стовпів сучасного цивілізованого світу.

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Проблеми почалися пізніше, а точніше — зовсім недавно. Після втручання РФ у сирійську кризу стали очевидні суперечності між Москвою і Тель-Авівом. РФ хотіла зберегти Асада, якого ополчилася півсвіту, в тому числі Ізраїль. Крім того Кремль зав’язав союзницькі відносини з Іраном. Для Нетаньяху це було серйозним ударом, як, втім, і для всього сіоністського світу. Зрозуміло, популяризації русофільських настроїв на Землі обітованій це не сприяло. А ось Штати продовжували зміцнювати Ізраїль, плюс до всього вони підхопили ізраїльську хвилю розпалювання атииранской істерії. Нетаньяху довів це вже до абсурду, але Штатам, здається, це тільки подобалося, і часом вони слово в слово повторювали мови ізраїльського прем’єра з приводу погрози Тегерана тощо.

Потім Москва раптом схаменулася і почала запобігати перед Ізраїлем. Можна скільки завгодно говорити про принциповість російської влади та їх жорсткої позиції по відношенню до всіх, хто проявляє агресію на адресу РФ, однак збитий Іл-20 Кремль все ж простив. Більш того, після інциденту Москва першою пішла на контакт і тепер, таке враження, усіма силами намагається не втратити Тель-Авів. Здається, тепер вона навіть бере активну участь у багатьох антиіранських проектах, хоча це може здатися повним божевіллям, бо в перспективі такі дії можуть лише спровокувати ірано-ізраїльську війну, яка підпалить весь Близький Схід і не тільки. Але як же до всіх цим старанням Кремля відноситься Ізраїль?

Відповіді на це питання можна знайти в ідеях, які обговорювалися на черговій конференції Інституту дослідження національної безпеки Тель-Авівського університету, про яку йшлося на початку. Ця Структура досить впливова, і її конференції часто відвідують високопосадовці Ізраїлю. Висновки таких конференцій гарантовано враховуються окремими представниками місцевої влади.

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Загалом, на заході досить багато уваги було приділено Росії. До розчарування особливо реакційно налаштованих жителів РФ, розглядалася наша держава не як друг чи союзник, а як загроза. Про Росії йшлося в основному в контексті можливого виведення американських сил з Сирії. На думку експертів, для Тель-Авіва відхід американців небезпечний в першу чергу тим, що Близький Схід, при такому розкладі перейде в руки Росії. І це погано. Тому що Росія буде сприяти зростанню нестабільності регіону за рахунок підтримки Ірану. А Ізраїль зацікавлений у виведенні персів з сусідньої арабської республіки. Експерти прийшли до наступного висновку — необхідно зберегти присутність та вплив США. Тільки такий варіант може в майбутньому сприяти досягненню основних цілей Тель-Авіва.

Ось як виходить, РФ усіляко намагається вислужитися перед Ізраїлем, прощає йому все, йде заради нього на політичні жертви, а у відповідь отримує фактично плювок.

Російський військовий експерт Олексій Леонков вважає, що поведінка Ізраїлю викликає, але цього і варто було очікувати, бо нинішня політика РФ на Близькому Сході йде врозріз з усталеним підходом Тель-Авіва до дестабілізації регіону.

— Це співробітництво з Ізраїлем з самого моменту встановлення зв’язків робилося на час. Було очевидно, що ця координація на певний строк. Тому говорити про якісь дружні відносини не можна, тому що Ізраїль все-таки є форпостом США на Близькому Сході. І за призовом Ізраїлю завжди приходять США зі своїми авіаносцями, кораблями, літаками і крилатими ракетами. Тому того моменту, коли ми увійшли в Сирії, були знайдені якісь точки дотику, які обмежили участь Ізраїлю в справах небажаної для нас боку. Тобто РФ займалася знищенням терористів, а Тель-Авів там щось робив своє, не особливо заважаючи нам. Тобто були встановлені певні правила взаємодії. Ця лінія взаємодії була подібна до тієї, яка була з американцями. Виходить, що такими угодами ми як би стримували Ізраїль. Але, як я вже сказав, все це тимчасово. Справа в тому, що в Ізраїлю завдання наступна — зробити так, щоб Схід весь час горів, палав. Тому що якщо Схід палає, це впливає на багато, в тому числі міжнародні процеси. Наприклад, самий очевидний фактор — це ціни на нафту. Через це їх можна контролювати. До того ж воює Схід — це завжди відмінний ринок збуту всіляких засобів озброєння.

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«СП»: — Якою повинна бути оптимальна лінія поведінки російської влади в даному випадку?

— Ну, я думаю, вона має залишатися незмінною. Ми її змінили після того, як був збитий наш Іл-20. РФ обрала шлях, який принесе більше користі державі, ніж співпраця з одним Ізраїлем. Тому що співробітництво з Ізраїлем — це постійні війни на Близькому Сході. І всі ці нескінченні конфлікти приносили користь тільки одного Ізраїлю, ну і його старшому братові в особі США. Нам це ніякої користі не принесло. Війна у Сирії, наприклад, нам теж далася взнаки — там були певні активи, які легко могли зникнути. І ось РФ змінила політику, зробивши ставку на замирення Близького Сходу. І це в середньостроковій і довгостроковій перспективі принесе Росії значно більше користі і вигоди, ніж співпраця з одним маленьким державою під назвою Ізраїль.

 

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