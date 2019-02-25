Черкаський суддя-хабарник повернувся до роботи

Суддя Апеляційного суду Черкаської області Володимир Пономаренко повернувся до роботи після затримання на хабарі, незважаючи на відкрите проти нього справу. Про це повідомляють ЗМІ.

Суддю Пономаренко затримали в серпні 2018 року після отримання ним 30 тис. гривень хабара. За ці гроші він обіцяв вплинути на рішення про непритягнення одного з жителів Черкас до відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

Повідомлення про підозру черкаському судді становив Генеральний прокурор Юрій Луценко. 11 вересня Вища Рада правосуддя усунув Пономаренко від займаної посади до 27 жовтня. Після закінчення строку відсторонення Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про продовження цього терміну ще на місяць. ВРП задовольнила клопотання. Після закінчення вже продовженого терміну ВРУ більше не приймала подібних рішень. Згідно ст. 64 закону «Про Вищу Раду юстиції», ГПУ не може повторно звертатися з клопотанням про продовження строку відсторонення. Однак частина перша цієї статті дозволяє продовжити відсторонення судді на 2 місяці. САП не скористалася цією можливістю.

Згідно змінам в декларації судді, за січень цього року він заробив 160 тис. гривень зарплати. У той же час в ГПУ повідомили, що кримінальну справу ще не закрито.