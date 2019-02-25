Вагітній Меган Маркл заборонили брати чоловіка за руку на людях

Герцогиня постійно порушує протоколи.



Радники британської королівської сім заборонили вагітної Меган Маркл і принцу Гаррі триматися за руки.

Така поведінка порушує правила королівської сім’ї і дратує людей. Це може нашкодити репутації подружжя. Радники підкреслюють, що ніхто з членів королівської сім’ї крім Маркл і Гаррі не дозволяють собі такого.

Також герцогиню Сассекскую звинувачують у фінансовій марнотратства. Нещодавно Маркл з’явилася на публіці в сукню вартістю більше 5,5 тисячі доларів. Сімейний адвокат подружжя Шила Макінтош-Стюарт стверджує, що завоювати публіку допомагає скромність, непритаманна герцогині.

Макінтош-Стюарт підкреслила, що “старомодна британська цінність смирення – не найсильніша сторона Меган”.