Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вагітній Меган Маркл заборонили брати чоловіка за руку на людях

25.02.2019

Беременной Меган Маркл запретили брать мужа за руку на людяхГерцогиня постійно порушує протоколи.

Радники британської королівської сім заборонили вагітної Меган Маркл і принцу Гаррі триматися за руки.

Така поведінка порушує правила королівської сім’ї і дратує людей. Це може нашкодити репутації подружжя. Радники підкреслюють, що ніхто з членів королівської сім’ї крім Маркл і Гаррі не дозволяють собі такого.

Також герцогиню Сассекскую звинувачують у фінансовій марнотратства. Нещодавно Маркл з’явилася на публіці в сукню вартістю більше 5,5 тисячі доларів. Сімейний адвокат подружжя Шила Макінтош-Стюарт стверджує, що завоювати публіку допомагає скромність, непритаманна герцогині.

Макінтош-Стюарт підкреслила, що “старомодна британська цінність смирення – не найсильніша сторона Меган”.

Читайте також:   Унікальне винахід грузинських стартаперів виявилося бутафорією
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *