У Барселоні сотні іспанців протестують проти візиту короля

Феліпе VI не хочуть бачити в Каталонії.



Сотні людей вийшли на вулиці Барселони в неділю, 24 лютого, щоб протестувати проти візиту короля Іспанії Феліпе VI в Каталонію.

Король став суперечливою фігурою в Каталонії після того, як зробив рідкісне політичне втручання в розпал викликаного сепаратистами кризи, назвавши лідерів прихильників незалежності безвідповідальними і недемократичними.

Король відвідав регіональну столицю Барселону в неділю, щоб взяти участь в обіді на зустрічі представників індустрії мобільних телефонів. Каталонські сепаратисти спалювали фотографії короля і перекривали дороги в центрі Барселони.

Протестувальники носили плакати з гаслами на кшталт “Стоп репресії” і “Гнилі бурбони”. Вони кидали яйця в регіональну поліцію біля Національного музею мистецтв Каталонії (MNAC), де відбувся обід.

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Барселони в суботу, 16 лютого, тримаючи фото ув’язнених лідерів каталонських сепаратистів і закликаючи до самовизначення північно-східного іспанського регіону.

28 квітня в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори.