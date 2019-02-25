Спікер парламенту Молдови звинуватив РФ втручання у вибори

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду звинуватив Російську Федерацію (РФ) у втручанні у парламентські вибори, які сьогодні, 24 лютого, проходять в країні.

За словами Канду, Росія намагається вплинути на результат виборів у парламент Молдови використавши в якості інструментів амністію для мігрантів і зняття таможных мит.

“Російська Федерація використала багато інструментів для того, щоб вплинути на виборчу кампанію в Молдові. Це й амністія для мігрантів, і зняття мит на молдавську продукцію, тощо”, – повідомив спікер журналістам на одній з виборчих дільниць.