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В Канаді без світла залишилися 35 000 чоловік

25.02.2019

В Канаде без света остались 35 000 человекВ країні вирують потужні вітри.

У південному Онтаріо в Канаді вирують потужні вітри, які призвели до відключення електроенергії в деяких районах. Зараз без світла перебувають близько 35 тис. чоловік.

Стихія обрушилася на райони від Віндзора до Корнуолла з вітром і снігом. Синоптики очікують повені в результаті видування води з водойм. Силу вітру розцінюють як ураганную.

Видимість в результаті негоди істотно опускається і синоптики попереджають про небезпеки дорожнього руху. Крім цього, в інших областях попереджають про сніжному шквалі.

Місцева енергетична компанія обіцяє своїм клієнтам полагодити лінії електропередач до ночі понеділка, тоді ж очікується пом’якшення погоди.

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