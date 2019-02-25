Стало відомо, про що хочуть домовитися Трамп і Кім Чен Ин

Лідери зустрінуться 27 і 28 лютого.



В адміністрації президента Південної Кореї заявили, що Сполучені Штати Америки (США) і Північна Корея (КНДР) можуть заявити про припинення Корейської війни 1950-1953 років на саміті між президентом Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Зазначимо, Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться 27 і 28 лютого.

“Можливість є”, – заявив представник адміністрації.

Корейська війна – конфлікт між КНДР і Республікою Корея, що тривав з 25 червня 1950 по 27 липня 1953 року (хоча офіційного закінчення війни оголошено не було). Часто цей конфлікт часів холодної війни розглядається як опосередкована війна між США з їх союзниками і силами КНР і СРСР.