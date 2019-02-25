Криза у Венесуелі: Помпео заявив, що дні Мадуро у влади закінчуються

Державний секретар США Майк Помпео впевнений, що до кінця перебування при владі президента Венесуели Ніколаса Мадуро залишаються лічені дні.

“Важко робити прогнози. Я впевнений, що венесуельський народ докладе всі зусилля, щоб дні Мадуро у влади були полічені”, – сказав Помпео в інтерв’ю CNN, коментуючи озброєний відповідь режиму Мадуро на спроби США надати венесуельському народу гуманітарну допомогу.

Помпео також звинуватив озброєних прихильників Мадуро, відомих як “коллективос”, у застосуванні насильства на кордоні.

Раніше Помпео у своєму Twitter назвав Ніколаса Мадуро “хворим тираном” і пообіцяв вжити заходів проти тих, хто виступає проти мирного відновлення демократії у Венесуелі.