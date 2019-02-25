Франція і Німеччина домовилися про реформу бюджету єврозони

Обговорення тривало більше року.



Уряди Німеччини і Франції погодили деталі плану по впровадженню бюджету єврозони.

Бюджет єврозони покликаний сприяти реформуванню, зростанню конкурентоспроможності і скорочення розриву в розвитку між окремими державами-членами ЄС.

Відзначається, що бюджет сформують не раніше 2021 року, але його розмір може бути визначений до кінця 2019 року під час переговорів по затвердженню бюджету на 2020 рік.

З юридичної точки зору новий інструмент буде заснований на чинному законодавстві ЄС, яке регулює його функціонування і в цілому встановлює пріоритети, а також на додатковому міжурядовій угоді, підкреслюється в повідомленні.

Крім поточних внесків до бюджету ЄС, країни будуть платити гроші на основі міжурядової угоди. Нові внески можуть поступати, наприклад, за рахунок податку на фінансові операції, який планують ввести. У документі йдеться, що уряди країн зможуть самі вирішити, за рахунок яких податків наповнювати новий бюджет.

Планується, що країни будуть надавати свої пропозиції щодо фінансування реформ Європейської Комісії, яка буде їх затверджувати в ході консультацій з урядами. Гроші будуть виділятися в залежності від реалізації реформ. У свою чергу уряди країн повинні також надавати фінансування на ці проекти з національних бюджетів. Планується, що ідея створення нового бюджету буде представлена на наступній зустрічі міністрів фінансів Єврозони.

4 грудня 2018 року міністри фінансів країн ЄС узгодили ряд кроків, спрямованих на реформування єврозони з метою її зміцнення перед загрозою фінансових криз. Франція і Німеччина запропонували нову архітектуру бюджету єврозони, який буде частиною бюджету Євросоюзу. Обговорення реформи тривало більше року.