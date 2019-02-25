Зносить вантажівки: узбережжя Адріатики накрив шторм

Сила вітру – 200 км/год.



Адріатичне узбережжя Хорватії накрили вітри швидкістю до 190 кілометрів на годину. Дуло з такою силою, що на прибережній дорозі перекинулася фура.

Сильний ураган зносив дерева, які падали на припарковані на узбіччі автомобілі. На півдні Боснії і Герцеговини сильні вітри зірвали покриття з дахів. У місцевому парку дерева вирвані з корінням.

Тим часом на Мальті хвилі залили перші поверхи прибережних будинків. Все начиння місцевих крамниць вітер перетворив на металобрухт, розбиті холодильники та іншу техніку розкидав на кілька метрів. інформації про постраждалих від стихії поки не надходило.