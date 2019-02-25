Опубліковано рейтинг найбільш небезпечних професій у світі

Сама складна робота.

Експерти розповіли, що серед усіх професій можна знайти і ті, які по праву вважаються найбільш небезпечними і складними.

На 1 місце фахівці поставили робітників, які працюють у морських портах на півночі. Ці люди в різних умовах і при найнижчих температурах змушені очищати лід з величезних кораблів.

На 2 місці рейтингу пожежники. За словами експертів, серед пожежників один з найвищих показників травм і смертності на робочому місці.

Замикають трійку рейтингу люди, що займаються важкою ручною працею, який практикується, в основному, в країнах, що розвиваються.

У деяких країнах такою працею займаються навіть діти, наприклад, носять цеглу на голові.

Також у рейтинг небезпечних професій потрапили далекобійники, які щодня ризикують своїми життями.

Фахівці включили в рейтинг плотогонщиков деревини.

Відзначається, що людям цієї професії доводиться стикатися з неймовірними труднощами, і фізично ця спеціальність одна з найважчих.

Крім того, експерти вважають найскладнішою роботою видобуток корисних копалин на гірських ділянках.

До рейтингу також були включені військовослужбовці, які проходять службу у військово-морських силах, а також жителі Африки, які видобувають дорогі метали, протягом цілого дня стоячи в багнюці.