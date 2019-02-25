У Саудівській Аравії жінка вперше зайняла високий дипломатичний пост

Посол входить в список найвпливовіших жінок.



Вперше в історії Саудівської Аравії жінка зайняла високу дипломатичну посаду – принцеса Риму бинт Бандар призначена послом держави в США.

Риму бинт Бандар є дочкою принца Бандара, який очолював саудівську дипмісію у Вашингтоні понад 20 років – аж до 2005 року. Сама принцеса здобувала вищу освіту в США. Вона відома своєю позицією щодо захисту прав жінок і навіть була включена в неформальний список 200 найвпливовіших жінок в арабському світі.

Як відзначають спостерігачі, про призначення було оголошено на тлі загострення у відносинах між Ер-Ріяд і Вашингтоном. Це відбулося після жорстокого вбивства журналіста Джамаля Хашогджи в жовтні 2018 року в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

У США ця подія викликала широкий резонанс, особливо у світлі повідомлень, що до вбивства може бути причетний наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман.

Правозахисні організації і багато представників американського політичного істеблішменту зажадали від президента Дональда Трампа провести у США власне розслідування, оскільки мова йде про Саудівської Аравії – головного союзника Америки на Близькому Сході.