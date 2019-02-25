“Козли ви смердючі і лайно собаче!” Ніцой назвала винних у скандалі на Нацвідборі і поставила ультиматум

Відомий захисник української мови та письменниця Лариса Ніцой назвала журі Національного телебачення винним у скандалі з претендентами на участь у конкурсі “Євробачення” від України.

“Українців знову намагаються нагодувати лайном. Національне телебачення вирішив поглумитися над нами. Спочатку Національне завело на конкурс “Євробачення” купу конкурсантів-колабораціоністів, які співпрацюють з Рашей, змусило українського глядача вибирати претендента серед колабораціоністів, а потім сказала: “А навіщо ви голосували за колаборанта?” – написала вона в Facebook.

За її словами, після скандалу, який піднявся, Національне “вирішили врятувати свою дупу”.

“Воно підготувало коржик з лайна, щоб закрити темэтой коржем роти українцям, які підняли бурхливу хвилю. Що за коржик? А це договір. Вони хочуть, щоб переможниця підписала договір, що якщо вона їде на “Євробачення”, то щоб більше, ню-ню-ню, не їхала в Рашку на гастролі. Тобто, ми все одно нагороджуємо її високою честю представляти Україну в Європі? Незважаючи на те, що вона не заслужила?! Тому що їхати представляти Україну – це ЧЕСТЬ! Козли ви смердючі. ЧЕСТЬ, розумієте?” – обурена Ніцой.

Вона також поставила кілька питань: що буде, якщо співачка порушить свою обіцянку, якою мовою вона буде розмовляти на конкурсі, буде спілкуватися з московськими “дружніми” колегами?

“Ви це все теж пропишете в договорі? Всі поведінкові моделі конкурсантки? На біса нам ваші тупі ігри. Відмініть її поїздку і крапка. Ви облажались, ви і відміняйте. Якщо ж ви цього не зробите – вимагаю скасувати наша участь у “Євробаченні”. А також вимагаю ініціювати звільнення до біса всіх причетних до цього знущанню над Україною”, – підсумувала письменниця.