В Україні пенсіонерам роздадуть понад 2 тисяч гривень: що відомо

В Україні в березні-квітні виплатять по 2410 гривень компенсації тим пенсіонерам, які зараз отримують мінімальну виплату.

“У 2015 – 2016 роках, коли держава віддавала кожну копійку Пенсійного фонду для будівництва армії і захисту держави, тоді було прийнято рішення цілком виправдане, що можливості для індексації пенсій не було… Ми сьогодні знайшли можливості, щоб повернути пенсіонерам і в першу чергу тим, у кого найменший рівень пенсії – мінімальна і нижче мінімальної – індексацію 2015-2016 років. За підрахунками, ми вийшли на цифру 2410 грн”, – сказав український лідер на нараді в Пенсійному фонді України в Києві.

Він роз’яснив, що компенсація пенсій поширюється тільки на тих, хто в результаті індексації, яка поновлюється з 1 березня, отримає невелику суму.

“Але будуть і ті, хто отримає 800, 900 і 1000 грн – їм компенсувати не треба, а тим, хто отримає 100 і 200 грн – вони отримають компенсацію протягом березня і квітня”, – зазначив Порошенко.

“Вперше явище, яке завдавало шкоди всій країні було повернуто на користь певним категоріям громадян. Тобто кошти від розмитнення” евроблях “в повному обсязі були спрямовані на такі виплати. Це ініціатива президента”, – заявив міністр.

За його словами, 2,410 тисяч гривень – це фактично та сума, яку людям не заплатили в 2015-2016 роках, коли була зупинена індексація пенсії.