Окунутый в унітаз п’ятикласник в Примор’ї почав тероризувати городян

Мати хлопчика, учня в одній школі з п’ятикласником з міста Великий Камінь в Примор’ї, якого занурили в унітаз, розповіла, що постраждалий дитина зараз перебуває на лікарняному і «тероризує» весь місто.

«Вчителі намагаються переконати людей в тому, що хлопчик хороший, всі навколо брешуть, а від нас, батьків, ніяких звернень не було. Навіть бачачи довідки про побої і травмах, завданих Олексієм дітям, кажуть, що все це неправда, підробки», – пояснила жінка «Московському комсомольцю».

На її думку, викладачі намагаються довести, що батьки прийшли просто так і занурили дитину головою в унітаз.

«Я вже бачу, що з’являються коментарі від людей, які цьому вірять. Вірять, що дівчинка, яка потрапила до лікарні з розривом селезінки, чи не боксерка, всіх била, а він – єдиний, хто зміг дати їй здачі. Але діти підтверджують наші слова. Раніше вони змінювали свої показання, коли п’ятикласник знаходився в школі і погрозами примушував їх відмовлятися від своїх слів, тепер, поки його немає, вони можуть говорити правду», – пояснила співбесідниця.

Вона додала, що окунутый в унітаз дитина зараз перебуває на лікарняному, але його постійно бачать на вулиці.

«Мені писали люди, які бачили, як він кидає в перехожих бомбочки, пенсіонерам він взагалі кидає їх в сумки. Сьогодні ось буквально знову когось закидав. Школу він не відвідує тому, що нібито побитий, на лікарняному. На лікарняно-прогулянковому, я б сказала. Мені писала лікар, яка робила йому знімки, що ніякого струсу вона там не побачила», – уточнила жінка.

За її словами, на даний момент конфліктний дитина після інциденту не з’являвся у школі і поки не намагався загрожувати іншим учням.

«Два однокласника сина залишалися у мене з ночівлею, вони дуже радіють тому, що трапилося, того, що нарешті хоч хтось провчив. Але все одно вони побоюються, кажуть, що добре, поки його в школі немає, а що буде далі – незрозуміло. Я питала, чому вони самі не спробували з ним розібратися, не спробували всі разом зібратися і дати здачі, а вони відповіли, що тоді викличуть до директора і відрахують. Розумієте? Вони цього бояться, а він – ні!», – уклала співрозмовниця.

Побиття дитини в школі Великий Камінь приморського міста стало однією з найбільш популярних і обговорюваних новин з тієї причини, що подібне могло статися практично в будь-якій російській школі. Газета ПОГЛЯД розбиралася, як вирішувати конфлікти в школах.