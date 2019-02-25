Названо число правозахисників і журналістів, убитих за три роки

Дані озвучив генсек ООН.



За останні три роки в світі було вбито більше тисячі правозахисників і журналістів. Такі дані озвучив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

“Більше тисячі захисників прав людини і журналістів були вбиті за останні три роки”, – сказав Гутерріш в Женеві на відкритті 40-ї сесії Ради ООН з прав людини (РПЛ), закликавши “зробити більше” для їх захисту і припинення репресій, притягнення винних до відповідальності.

“Ми не повинні терпіти обурливу майже повну безкарність у зв’язку зі злочинами проти журналістів та інших працівників ЗМІ”, – зазначив він.

Гутерріш повідомив, що доручив своєму спеціального радника з попередження геноциду Адама Диенгу “зібрати команду ООН для посилення відповіді на заяви, що розпалюють ненависть, і подати відповідний “глобальний план дій”.

Учасники сесії РПЛ (25 лютого – 22 березня) розглянуть становище в галузі прав і свобод у трьох десятках країн, включаючи Україну, Венесуели і Сирії. Увага буде приділена таким темам, як захист дітей від насильства, дотримання прав людини в ході боротьби з тероризмом, запобігання катувань.