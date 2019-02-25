У Нігерії не зміг злетіти літак, набитий грошима

Вантаж виявився занадто важким.



Нігерійський літак не зміг злетіти через те, що його навантажили мішками з грошима. Через тиск літак просів.

Відео з’явилося в Instagram.

Зламаний літак зняв на відео нігерійський журналіст Делє Момоду. На його ролику видно хвостову частину невеликого літака, що просіла під великою вагою. Її притиснуло до бетону злітно-посадочної смуги.

“Це, напевно, нігерійське кіно. Літак завалився назад після того, як у нього завантажили занадто багато готівки в мішках. Не вірю своїм очам”, – написав Момоду.

Журналіст не уточнив, які саме гроші вантажили в літак і куди їх планували відправити.