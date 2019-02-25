Гострий інфаркт: у Москві госпіталізували відому актрису

80-річна народна артистка Росії Лідія Федосєєва-Шукшина знаходиться в реанімації.

Вона відчула себе погано ввечері в неділю, 24 лютого, — скаржилася на гострий біль в грудях і нездужання. Потрібна екстрена госпіталізація.

У лікарні лікарі діагностували у артистки гострий інфаркт. Ходять чутки, що на самопочутті Шукшиної відбилися сімейні проблеми. Старша дочка Анастасія від шлюбу з В’ячеславом Вороніним ображається на матір, мовляв, та відмовилася від неї заради кар’єри. Марія, друга дочка (від письменника, режисера і актора Василя Шукшина), вкрай негативно поставилася до весілля матері з продюсером Барі Алібасовим. Третя дочка Ольга висуває претензії з-за того, що Шукшина відмовилася продавати свою частину квартир в центрі Москви, а після переписала частку на онуку Анну. Втім, незабаром на Ганну, яка продала родове гніздо в центрі Санкт-Петербурга, актриса подала в суд. Алібасов поки безуспішно намагається всіх примирити.