Що стоїть за операцією США по розгрому Росії

Багато людей, з якими я спілкуюся, здається, вірять, що американська зовнішня політика пов’язана з демократією, правами людини, національною безпекою, або, може бути, тероризмом або свободою, або люб’язністю або з чимось ще. До чого ж цікава ця віра в те, що Вашингтону все це цікаво. Інші ж люди просто спантеличені, не бачачи закономірностей у міжнародному поведінці Америки. Насправді, пояснюється все просто.

Вся справа, звичайно, в імперії, прагнення до якої є давньою і вродженої частиною мозкового пакету людства. Парфяни, римляни, ацтеки, Габсбурги, британці. І немає цьому кінця.

Коли впала Радянська Імперія, то Америка, здавалося, була готова створити першу дійсно світову імперію. По суті, розвинені країни були американськими васалами, нехай і не за офіційною назвою. Багато з них окупована американськими військами. Серед васалів країни Європи і Латинської Америки, Канада, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія і Австралія. У США була панувала над усіма іншими економіка і найбільші збройні сили. США контролювали МВФ, НАТО, долар, SWIFT. США мали технологічною перевагою. У Росії був хаос, Китай маячив розмитим плямкою десь далеко на горизонті.

Потужні угруповання у Вашингтоні — такі, як PNAC, почали рибну ловлю в проводку. Цим випадом став напад на Ірак. І тепер поточна зовнішня політика відкрито зосереджена на тому, щоб одноосібно панувати на планеті. Просто дивно, що хтось може цього не помічати.

Світ крутиться на нафті. І контроль над нафтовими постачаннями дає практично абсолютну владу над тими країнами, які своїх власних нафтових запасів не мають. (Наприклад, японці скоро будуть поїдати один одного, якщо їх відрізати від поставок нафти.) Саудівська Аравія — американський протекторат — побачивши, що сталося з Іраком, зрозуміла, що її можна завоювати в короткі терміни, якщо вона вийде із загального ладу. Військово-морські сили США можуть легко блокувати рух танкерів через Ормузську протоку в будь-яку країну або у всі країни відразу.

Основна мета знищення Іраку полягала в тому, щоб отримати контроль над нафтою цієї країни і розмістити американські війська на кордоні з Іраном — ще однієї нафтовидобувної державою. Нинішня спроба задушити іранців голодом спрямована на створення в цій країні американського маріонеткового уряду. Триває державний переворот у Венесуелі вимагає контролю над ще однією країною з величезними запасами нафти. Це також послужить справі залякування решти частини Латинської Америки, оскільки покаже, що може трапитися з будь-якою країною, яка кине виклик Вашингтону. Чому американські війська в Нігерії? Вгадайте, а чим багата Нігерія?

Зверніть увагу на те, що Ірак і Іран, у додаток до наявної у них нафти, для світової імперії мають ще і геостратегічне значення. Крім того, надзвичайно потужне єврейське лобі в США підтримує війни на Близькому Сході у своїх власних цілях. Те ж саме відноситься і до збройової промисловості. Всі Божі діти люблять імперію.

Для того, щоб Велика Імперія здобула перемогу, Росія і Китай, останній з яких став суперником несподівано, повинні бути нейтралізовані. Так почалася кампанія по розгрому Росії економічними санкціями. У той же самий час, Вашингтон підштовхує НАТО, своїх ополченців-сепаратистів, все на схід і схід, хоче розмістити американські війська в Польщі планує створити Космічне командування, єдина мета якого полягає в тому, щоб залякати або збанкрутувати Росію, з тих же причин виходить з Договору про РСМД і прагне не допустити розвитку торговельних відносин між Росією і своїми європейськими васалами (див. наприклад, «Північний потік-2»).

Китай, звичайно, ключову перешкоду на шляху розширення імперії. Звідси — торгова війна. Америка зобов’язана зупинити економічний і технічний прогрес Китаю і зупинити його зараз же, бо іншого шансу у неї не буде.

Зараз є переломним для Імперії. Америка не може конкурувати з Китаєм в торгівлі і, все частіше, в технологіях. І Вашингтон це знає. Переваги Пекіна занадто великі: величезний і зростаючий внутрішній ринок, набагато більш численне населення, що складається з дуже розумних людей, ринкова економіка, яка заохочує великі інвестиції як всередині країни, так і за кордоном, стабільний уряд, який може спокійно планувати свої дії у майбутньому.

А що ж Америка? Це — сила більш крихка, ніж може здатися. Коли-то Сполучені Штати панували в глобальній економіці, виробляючи більш якісні продукти за більш вигідними цінами, мали великий торговий профіцит і у них навряд чи були конкуренти. Сьогодні вони деиндустриализованы, мають торговельний дефіцит майже з усіма країнами, їх державний борг сягнув астрономічних величин і він неконтрольований. США виробляють мало такого, що світ не міг би отримати в іншому місці, часто з меншими витратами.

Комерційна міць Америки полягає в тому, що вона споживач, а не виробник. Вашингтон говорить іншим країнам: «Якщо ви не зробите те, що ми говоримо, то ми не купимо ваші речі». Незамінна країна — це і незамінний ринок. За рідкісними і скорочуються (хоча і важливими) винятками, якщо б США припинили продавати свої товари в Китай, то Китай навряд чи це помітив би, але якщо б США припинили купувати, то китайська економіка зів’яла. Зверніть увагу, що тарифи — це всього лише інструмент зниження закупівель китайських товарів.

Оскільки марнотратний американський ринок є життєво важливим для інших країн, то ці країни часто діють за наказом Вашингтона. Однак азіатські ринки ростуть. І конкретні галузі азіатських економік — теж.

По мірі зниження конкурентоспроможності Америки Вашингтон вдається до тактики «сильної руки». І вибору у Вашингтона немає. Яскравий приклад — 5G-інтернет, дуже велика справа, в якому лідирує Huawei. Не маючи можливості запропонувати більш якісний продукт за більш вигідною ціною, Вашингтон забороняє своїм васалам мати справу з Huawei — погрожуючи не купувати ті товари, які ці васали виробляють. У відчаї Виняткова Нація фактично змусила рабську Канаду заарештувати дочка засновника Huawei.

Приплив рухається проти Імперії. Пару десятиліть тому здавалася безглуздою ідея про те, що Китай міг би конкурувати з Америкою в сфері технологій. А сьогодні Китай просувається вперед з вражаючою швидкістю. Китай йде ніздря в ніздрю з США у сфері суперкомп’ютерів, запускають місяцеходи, лідирують в 5G-інтернеті, займаються питаннями генетики, проектують чіпсети світового класу (наприклад, Kirin 980 і 920) і смартфони. Ще одне чи два десятиліття, і Америка опиниться на краю прірви.

Американський занепад в значній мірі породжений самою Америкою. США вибирають свою владу за правилами конкурсів популярності серед провінційних юристів, а не по компетенції. Американська освіта погіршується в результаті нападів на нього з боку рехнувшихся на ідеях соціальної справедливості. Вашингтон витрачає на збройні сили, але не на інфраструктуру та економіку. США знаходяться в стані політичного хаосу, і їх політика змінюється з приходом кожної нової адміністрації.

Перше правило імперії: «Не дозволяйте своїм ворогам об’єднуватися». Натомість Вашингтон підштовхнув Росію, Китай і Іран в одну коаліцію проти Імперії. Можливо, було б розумніше інтегрувати Іран в євро-американську экономсферу, але Ізраїль все ніяк не дозволяв Америці зробити це. Той же підхід міг би спрацювати щодо Росії, яка в расовому відношенні до Європи ближче, ніж до Китаю, і яка гостро усвідомлює безлюддя великої Сибіру, межує з перенаселеним Китаєм. Вводячи санкції у відношенні як опонентів, так і союзників, Вашингтон сприяє дедоларизації і визнанням того, що Америка не союзник, а володар.

Зараз або ніколи. Якщо все ще величезна, але яка перебуває у стані занепаду, міць Америки не підкорить весь світ, то їм оволодіють піднімаються держави Азії. Швидко зростає навіть Індія. Які санкції підкорити світ, або Вашингтон почне світову війну. Або Америка стане просто країною — однієї з безлічі інших.

Перефразовуючи великого політичного мислителя: «Справа в тому, що це Імперія, дурачек».