Іран вперше успішно запустив крилату ракету

Запуск пройшов з підводного човна.



Іран у неділю, 24 лютого, здійснив перший запуск крилатої ракети з підводного човна в ході військово-морських навчань поблизу Ормузської протоки.

“На третій день… випробувань, підводний човен іранського флоту класу “Гадір” успішно запустила крилату ракету”, – повідомляє інформаційне агентство IRNA.

Як наголошується, в триденних навчаннях брали участь понад 100 суден.

На початку лютого Іран представив нову крилату ракету з дальністю польоту 1300 км під час святкування річниці Ісламської революції 1979 року.

За словами глави Міноборони Ірану Аміра Хатами, нова ракета “земля-повітря” буде названа Hoveizeh і відноситься до сімейства представлених в 2015 році крилатих ракет Soumar.

Раніше Тегеран погрожував блокувати стратегічно важливу Ормузьку протоку у відповідь на будь-які ворожі дії США, включаючи спроби зупинити іранський експорт нафти з допомогою санкцій.

У жовтні 2018 року Вашингтон оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами понад 60 років, звинувативши Тегеран у зловживанні положеннями цього документа.

Прийнята в 2015 році резолюція Ради безпеки ООН під номером 2231 закликає Тегеран протягом восьми років утриматися від розробки ракет, здатних переносити ядерну зброю.

У той же час Іран стверджує, що ці ракети не можуть переносити ядерні боєголовки.