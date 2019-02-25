Єлизавета II визначилася, кому передасть корону – ЗМІ

Визначено спадкоємець.



Корону успадкує її онук принц Вільям і його дружина Кейт. Саме на їх голови Єлизавета, за чутками, покладе корону.

За інформацією джерел, 92-річна королева закликала до себе в Букінгемський палац принца Чарльза і повідомила йому цю приголомшливу для нього новину.

Рішення королеви буде офіційно оголошено громадськості в наступному році. Але до того часу принца Чарльза ніде поблизу не буде.

«Королева викинула у вікно протокол і шокувала всіх, хто очікував коронації Чарльза», – говорять у кулуарах.

Крім того, Чарльз виявився замішаним в скандалах, які мати вважала недопустимими. Так принц Чарльз дружив з якимсь Уейном Доменти, який був судимий за зґвалтування 15-річної дівчинки та інші сексуальні злочини.

Також королева був в шоці від того, що якийсь 52–річний австралієць по імені та прізвища Саймон Доранте-Дей оголосив, що він є «плодом любові» принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз. Це була остання крапля, після якої королева прийняла рішення не коронувати свого сина.

У теж час, принц Вільям демонструє відповідну дисципліну поведінки майбутнього монарха. У Лондоні кажуть, що він куди більш природний в якості спадкоємця, ніж його батько. А що стосується герцогині Кейт, то вона набагато популярнішою свого чоловіка.