Під Києвом поліцейський вимагав хабар розміром в три тисячі доларів

У Київській області під час отримання хабара затримали поліцейського, який в обмін на грошову винагороду обіцяв допомогти уникнути покарання.

Інцидент стався в Білоцерківському районі. Місцевий оперуповноважений карного розшуку пообіцяв фігуранту справи допомогти уникнути покарання за нанесення тілесних ушкоджень іншій людині. Свої послуги поліцейський оцінив у 3 тисячі доларів.

Оперативника, а також посередника цієї “операції” затримали під час передачі грошей. Зараз вирішується питання про повідомлення оперу підозри за статтею “Вимагання неправомірної вигоди посадовою особою”.

Правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади терміном до 3 років.