Главреда білоруського порталу хочуть оштрафувати на 10,5 тисяч євро

Її звинувачують у бездіяльності посадової особи.



Держзвинувачення попросило для головного редактора білоруського порталу Tut.by Марини Золотової штраф в одну тисячу базових величин (25,5 тисяч білоруських рублів, що в перерахунку – 10,5 тисяч євро). Про це повідомляє кореспондент DW із залу суду в Мінську в понеділок, 25 лютого.

Золотову звинувачують у бездіяльності посадової особи, однак прокурор не вимагає для неї позбавлення волі або заборони на професію. Адвокати БелТА погодилися з вимогами звинувачення, попросивши додати судові витрати.

Головний редактор Tut.by залишилася єдиною обвинуваченої у несанкціонованому доступі до інформаційних ресурсів державного агентства БелТА. Всього по цій справі, порушеній у серпні 2018 року, проходили 15 осіб. У їх числі, зокрема, виявилися журналісти порталу Tut.by, агентства БелаПАН, кореспондент Deutsche Welle Павло Биковський. Їм вменялся в провину незаконний доступ до платних матеріалами державного агентства БелТА.

У звинуваченні Золотової йдеться про те, що співробітники Tut.by “з відома і згоди головного редактора порталу мали доступом до інформаційних ресурсів БелТА протягом двох років. Однак Золотова нічого не знала про доступ своїх колег з січня 2017 по 19 березня 2018 року, і в справі немає доказів зворотного, підкреслює її адвокат, вимагає виправдувальний вирок.

Слідчий комітет Білорусі за матеріалами перевірки, проведеної співробітниками МВС, порушив справу за ознаками несанкціонованого доступу до комп’ютерної інформації, що призвело до заподіяння істотної шкоди. Пізніше СК перекваліфікував їхні справи з кримінальних на адміністративні, кримінальне переслідування журналістів було припинено після погашення збитку і виплати ними штрафу. Свою підтримку обвинуваченим журналістам висловили Євросоюз, США, ряд міжнародних організацій.

10 січня 2019 року фігурантка справи БелТА” Тетяна Коровенкова стала лауреатом премії “Чемпіони громадянського суспільства” в номінації “Журналіст року”. Державне інформагентство БелТА було удостоєно антипремії “Гарбуз року”.