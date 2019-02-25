У Німеччині зійшов з рейок поїзд, що перевозив газ

У складі було 10 цистерн з газом.



У західнонімецькому місті Мерс вантажний потяг з газом зійшов з рейок під час руху по мосту.

Відзначається, що вантажний потяг рухався по залізничному мосту через автомагістраль у місті Мерс, коли зійшов з рейок. Спочатку рятувальники не знали, відбувся витік, і заблокували рух транспорту в окрузі.

Незабаром встановили, що витоків немає, і блокування доріг зняли. Машиніста поїзда, який отримав поранення, доставили в лікарню.

Рятувальні служби займаються ліквідацією наслідків аварії.