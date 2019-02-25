ЦВК Молдови оприлюднив перші результати виборів у парламент країни

На парламентських виборах у Молдові лідирують правляча Демпартія і пропрезидентська Партія соціалістів.

Далі слід правий проєвропейський Блок ACUM, який набирає близько 20% голосів виборців. У парламент проходить партія Ілана Шора, засудженого першою інстанцією за причетність до крадіжки мільярда доларів з банківської системи. Вона набирає близько 10% голосів виборців.

Інші партії не долають шестивідсотковий бар’єр для проходження в парламент. Ближче інших партій до цієї межі знаходиться Партія комуністів екс-президента Молдови Володимира Вороніна, яка набирає більше 4% голосів виборців.

Співголова блоку ACUM Майя Санду заявила, що “вибори не були ні вільними, ні вірними, ні демократичними”. Вона закликала своїх прихильників готується до масових акцій протесту. Демократична партія Молдови готова вести переговори про створення правлячої коаліції з іншими партіями, які пройшли в парламент. Про це заявив лідер ДПМ, головний молдавський олігарх Влад Плахотнюк, який вважає, що “вибори були вільними і демократичними”. Пропрезидентська Партія соціалістів утрималася від оцінок виборів. Лідери партії заявили, що свою позицію щодо виборів висловлять трохи пізніше, коду отримають звіти своїх спостерігачів на виборчих дільницях.