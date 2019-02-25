У США створили фейковий університет для “лову” нелегалів

ВНЗ виявився фейком.



Університет Фармінгтон в США, в якому іноземних студентів обіцяли навчати економіці, виявився фейком.

Схему придумали в Міністерстві внутрішньої безпеки та Імміграційної і митної поліції США, щоб “виловити” незаконних іммігрантів. За підсумками спецоперації заарештували 161 іноземця.

Захисники студентів відзначають, що з-за спецоперації постраждали невинні люди, які не знали, що університет був пасткою.

У лютому 2017 року Міністерство внутрішньої безпеки та Імміграційна та митна поліція США почали секретну операцію по виявленню незаконних мігрантів. Там вирішили створити цілий фейковий університет, названий Університет Фармінгтон. Розробили правдоподібний сайт. Навчальний заклад внесли в офіційний список вузів, яким дозволено приймати іноземних студентів. Навіть створили сторінку “директора” на LinkedIn, який писав іноземцям листа, заохочуючи їх вступати в цей заклад.

Через два роки виявилося, що університет – фейк. У ньому не було ні одного викладача, заняття не проводилися, а всі 600 студентів не могли ходити на пари, хоча платили за навчання. Таким чином вони ніби легалізували своє перебування в країні. Підозрюваних заарештували.

За результатами спецоперації заарештували 161 іноземця. З них, як каже сторона обвинувачення, вісім людей допомагали студентам за гроші незаконно залишатися в країні, прикриваючи нелегалів навчанням в “університеті”.

Нада Абдулмезе, яка працювала в будівлі, де розташовувався “університет”, розповіла, що студенти часто приходили, щоб дізнатися інформацію про навчання, і скаржилися, що не можуть зв’язатися ні з ким з університету.

“Це студенти, які намагаються зробити своє життя краще, це не злочинці, – запевняє Эмер Зар, професор права в університеті Детройт-Мерсі і представник однієї з заарештованих студенток, Найджлы Крім Мусарсы. – Всіх затримали раптово. Вони не знали, що цей університет фальшивий “.