Топ-офіцер Генштабу після хабарі попався на недостовірний декларування

Заступник начальника управління морально-психологічного забезпечення Генштабу Володимир Григор’єв, якого затримали на вимаганні хабара в одну тисячу доларів, попався ще на одному корупційному злочині.

Полковника ВСУ Григор’єва затримали в листопаді минулого року. Він вимагав хабар за схвалення переведення військовослужбовця з однієї частини в іншу. В цей же час правоохоронці відкрили кримінальне провадження про недостовірний декларування.

Полковника призначили на посаду заступника начальника управління Гентштаба ще в кінці липня 2017 року. За версією слідства, він так і не подав декларацію за 2016 рік. Декларація була відсутня навіть в січні 2019 року.

Зазначимо, що на сайті НАЗК декларація все-таки є, але ступінь її достовірності ще потрібно вивчити. Крім того, згідно зі свіжою декларації про доходи, яку Григор’єв подав вже після звільнення в 2019 році з’ясувалося, що офіцер формально бездомний, у нього немає ніякого майна. Також Григор’єв не вказав жодних родичів.