Повінь – зміна системи

Menu
Close

Помер один із засновників НТВ

25.02.2019

Скончался один из основателей НТВПомер відомий політтехнолог.

Помер один із творців НТВ, політтехнолог Ігор Малашенко.

Інформацію про те, що він покінчив з собою в Іспанії, підтвердив головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов. «Ігор добровільно пішов із життя», – написав він у своєму Telegram.

Також про це заявив журналіст Тимур Валєєв, що працював разом з Ігорем Малашенко під час передвиборної кампанії Ксенії Собчак. «У мене є підтвердження інформації, що він помер в Іспанії, де він відпочивав у своєму будинку, сьогодні вночі. Є підтвердження інформації про те, що він покінчив з собою», – сказав він.

А відома російська телеведуча Ксенія Собчак, виборчий штаб якої під час президентської кампанії в Росії очолював Ігор Малашенко, опублікувала їх спільне фото.

Ігор Малашенко, який одружився на відомій журналістці Божене Ринською, вів складний процес розлучення з колишньою дружиною. 22 лютого Ринських в соціальних мережах повідомила, що колишня дружина Малашенко Олена Пивоварова претендує на 80 відсотків його стану.

Читайте також:   При вибуху в Кабулі загинули понад 20 осіб
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *