Помер один із засновників НТВ

Помер відомий політтехнолог.



Помер один із творців НТВ, політтехнолог Ігор Малашенко.

Інформацію про те, що він покінчив з собою в Іспанії, підтвердив головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов. «Ігор добровільно пішов із життя», – написав він у своєму Telegram.

Також про це заявив журналіст Тимур Валєєв, що працював разом з Ігорем Малашенко під час передвиборної кампанії Ксенії Собчак. «У мене є підтвердження інформації, що він помер в Іспанії, де він відпочивав у своєму будинку, сьогодні вночі. Є підтвердження інформації про те, що він покінчив з собою», – сказав він.

А відома російська телеведуча Ксенія Собчак, виборчий штаб якої під час президентської кампанії в Росії очолював Ігор Малашенко, опублікувала їх спільне фото.

Ігор Малашенко, який одружився на відомій журналістці Божене Ринською, вів складний процес розлучення з колишньою дружиною. 22 лютого Ринських в соціальних мережах повідомила, що колишня дружина Малашенко Олена Пивоварова претендує на 80 відсотків його стану.