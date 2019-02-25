У Польщі сталося ДТП з американськими військовими

Автобус з’їхав з дороги і перекинувся.



У неділю вдень у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро постраждали, причому двоє мають серйозні травми.

Аварія сталася близько 15 дня на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава.

Автобус з’їхав з дороги поки не з’ясованих причин і перекинувся.

В машині їхали сім американських військових. Шестеро з них були поранені, двоє – важко. Постраждалих госпіталізовано в три різні лікарні.

Рух транспорту на місці зупинили на кілька годин. У рятувальній операції залучили 4 пожежні бригади, 5 медичних бригад, поліцію і військову поліцію.