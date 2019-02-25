Долар подолав психологічну позначку: свіжий курс

На сьогодні, 25 лютого, Національний банк України (НБУ) встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:

1 долар США – 27,02 грн;

1 євро – 30,6 грн;

У порівнянні зі значеннями п’ятниці, 22 лютого, курс долара підвищився на дві копійки після зниження на дев’ять. При цьому долар піднявся вище за психологічну позначку в 27 гривень. За тиждень – з 18 лютого – долар втратив 23 копійки.

Курс євро знову впав на шість копійок. Євровалюта тримається нижче психологічної позначки у 31 гривню.

Вартість 10 російських рублів практично не змінилася.