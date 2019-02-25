Британка розлучилася з чоловіком і схудла на центнер

Після 18 років жінка зрозуміла, що нещасна.



Мешканка Великобританії 37-річна Келлі Кінселла схудла на 108 кілограм після розлучення з чоловіком.

Мешканка міста Перелито завжди страждала від надлишкової ваги. Коли вона у віці 24 років виходила заміж, то змогла схуднути в півтора рази при вазі 177 кг.

Після операції на жовчному міхурі жінка видужала на 44 кілограми через медикаментів. Після цього вона перестала стежити за собою набрала ще 63 кілограми. Кінселла зазначає, що її чоловік працював развозчиком китайської їжі і завжди привозив цілі пакети шкідливої їжі.

Через 18 років у шлюбі британка зрозуміла, що була нещаслива і розлучилася з чоловіком. Трохи більше, ніж за рік Кінселла поміняла роботу і схудла на 108 кілограмів. Тепер жінка збирає на операцію з видалення обвислій шкіри.







