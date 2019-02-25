У Німеччині зупинили суд над колишнім наглядачем концтабору

Судовий процес призупинили в середині грудня.

У Німеччині зупинили судовий процес над 95-річним колишнім наглядачем концтабору Штуттгоф з-за проблем зі здоров’ям.

Суд в Мюнстері повідомив, що за результатами медичного обстеження відповідач не може брати участь у процесі належним чином, враховуючи його проблеми з серцем.

Судовий процес призупинили в середині грудня через погіршення стану здоров’я підсудного.

Суд прийме остаточне рішення по справі колишнього наглядача в середині березня. Втім, вже зрозуміло, що вирок у його справі винесено не буде.

Чоловікові були пред’явлені звинувачення в співучасті у вбивствах сотень людей у концтаборі Штуттгоф поблизу польського міста Гданськ. За роки війни в цьому таборі загинули близько 65 тисяч осіб.

Як зазначається, це один з останніх судових процесів в Німеччині над причетними до Голокосту.