«За лаштунками» біля Майдану Яценюк їздив в Межигір’ї і просив у Януковича пост прем’єра – Портнов

Працює в Австрії юрист Андрій Портнов розповів, як колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк «за спиною» у Майдану їздив в Межигір’ї і просив у Віктора Януковича на пост прем’єра.

Відзначається, що під час розмови Андрія Портнова з журналістом Олександром Дубинським, той розповів цікаві подробиці про те, як п’ять років тому багато політики, які заявляли на Майдані про своєї непримиренної опозиції до президента Віктора Януковича, намагалися з ним «домовиться».

Він зазначив, робили вони це «за лаштунками» Майдану і намагалися виторгувати «свої власні політичні дивіденди».

Як стверджує Андрій Портнов, ці «апетити політиків» не можна назвати скромними.

Далі він розповів про Арсенія Яценюка, який просився на посаду прем’єр-міністра.

«Ця ідея сподобалася, так як можна було отримати якусь перепочинок і припинити захоплення. Яценюк тоді захотів половину уряду та Національний банк», — зазначив він.

Крім того він додав, що Арсеній Яценюк особисто приїжджав в резиденцію Межигір’я, на той час діючого президента Віктора Януковича, щоб «ділити» уряд.