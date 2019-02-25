США ввели нові санкції проти Венесуели

У Мінфіні США відзначили, що ввели санкції проти губернаторів.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррисалеса, який обіймав цю посаду з 2008 по 2010 рік. Він також в різні роки був міністром оборони Венесуели і міністром житлового будівництва. Зараз він є губернатором штату Апуре.

У список також потрапили губернатор штату Варгас Хорхе Карнейро, колишній з 2004 по 2006 рік міністром оборони, глава штату Карабобо Рафаель Лакава і губернатор штату Сулія Омар Прієто.

У Мінфіні США відзначили, що ввели санкції проти губернаторів, так як вони підтримують диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, причетні до «повсюдної корупції» та до блокування постачання гуманітарних вантажів у країну.

Тепер активи губернаторів і компаній, якими вони володіють більш ніж на 50%, в США, заморожені. Міністерство також заборонив укладати з ними угоди на території США.

23 лютого армія Венесуели розгорнула сили на кордоні з Колумбією. Це сталося після того, як опозиція заявила про плани розпочати поставки гуманітарної допомоги зі США. В цей день перший вантажівка з гумпомощью вирушив до Венесуели, але не зміг проїхати через кордон і повернувся до Бразилії.