Російська схема: український бюджет продовжує збагачувати Фукса

Одіозний мільярдер Павло Фукс, який “відзначився” цинічним грабунком київського метрополітену і “віджав” частку держави в газовому бізнесі, готується знову пограбувати українців.

Викупивши майновий комплекс колишнього заводу і отримавши в оренду кілька гектарів землі Рибальського півострова у Києві, олігарх також отримав дозвіл на забудову цієї території. Неймовірно, але факт: перед знесенням Фукс вирішив отримати “компенсацію” за нібито постраждалі з-за будівництва мосту будівлі. Вісімдесят мільйонів в кишеню за обкатаною в Росії кримінальній схемі. На жаль, не без допомоги українців.

Компанія олігарха виграла суди (до речі, досить спірно), і схоже, що чекає зручного моменту”. Адже спочатку потрібно витягнути з київського метрополітену та бюджету столиці понад 900 мільйонів гривень, а потім вже “доїти” наступну жертву.

Детальніше про шокуючу ситуації і як таке стало можливим у розслідуванні OBOZREVATEL.

СМАЧНЕ МІСЦЕ ПІД ЗАБУДОВУ

“В 2007-му ми разом з партнерами починали великий проект на Рибальському півострові — будівництво ділового центру “Київ-Сіті”. Проект оцінювали в $1 млрд. Пам’ятаю, що найвища будівля комплексу повинно було нараховувати 68 поверхів. Але з-за кризи в 2008 році великий проект був зупинений. Девелопмент взагалі ризикове напрямок, який першим заходить в кризу і останнім з нього виходить”, – сказав Фукс.

Через деякий час російський олігарх повернувся на Рибальський.

У листопаді 2015 року його компанія “Інтербуд Груп” придбала у ТОВ “Група Н.М.К.” і зареєструвала майновий комплекс площею 8442 кв. м у Києві по вул. Електриків, 28.

Замовником будівництва було комунальне підприємство “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд р. Києва”, що входить у Комунальну корпорацію “Київавтодор”.

Комунальне підприємство заперечувало свою провину, підкреслюючи, що будівництво мосту не велося на ділянках “Інтербуд Груп”, а активна фаза будівельних робіт здійснювалася ще до придбання фірмою майнового комплексу у власність, тобто до листопада 2015 року. Відповідно, збитки не могли бути отримані в результаті даного будівництва.

НОВИЙ ПОВОРОТ

Постановою Верховного Суду від 4 січня 2018 року було відкрито касаційне провадження за скаргою КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд р. Києва” на постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2017 та рішення Господарського суду міста Києва від 01.08.2017 по справі № 910/2436/17 та призначено розгляд.

В ході засідання Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду піддав сумніву рішення попередніх інстанцій як раз в частині експертиз та кваліфікації експерта.

Також було зазначено, що приймаючи до уваги як доказ висновок експертизи про причини і розмір шкоди, в якому застосована Методика для визначення розміру шкоди з відновлювального ремонту та ринкової вартості будівель, суди не звернули увагу на договори оренди земельних ділянок від 10.02.2017 року, які були укладені між позивачем та Київською міською радою.

Земельні ділянки, що стосуються предмета спору, були передані позивачу для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків з паркінгом та вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями та закладами громадського харчування. На думку Верховного суду, суди не з’ясували, чи підлягають спірні будівлі у зв’язку з цим знесенню. І в залежності від встановлених обставин не з’ясували правильність визначення розміру шкоди з відновлювального ремонту та ринковою вартістю будівель.

НАВМИСНЕ ПІДІГРАЛИ ОЛІГАРХУ?

Але і це ще не все. Виявилося, що програло суд КП в липні 2018 зареєструвало касаційну скаргу, але у строк, передбачений для розгляду, не зміг сплатити судовий збір. Було подано клопотання про відстрочення сплати судового збору у зв’язку з відсутністю фінансової можливості. “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд р. Київ” послалося на важке фінансове становище та відсутність грошових коштів на рахунках підприємства в банківських установах.

Зазначимо, що OBOZREVATEL перевірив рух коштів по рахунках комунального підприємства в той період – суми ходили чималі.

При розгляді матеріалів в апеляції було встановлено таке: враховуючи, що повний текст оскаржуваного судового рішення було складено 12 червня 2018г., відлік строку для подання апеляційної скарги розпочався з наступного дня – 13 червня і закінчився 2 липня. Згідно входить штемпеля канцелярії суду, 27 липня комунальне підприємство звернулося з апеляційною скаргою за вх. №31-1753 від 26.07.2018, тобто з пропуском двадцятиденного строку на апеляційне оскарження рішення суду, передбаченого ч. 1 ст. і 256 Господарського процесуального кодексу України.

Більш того, скаржник в тексті апеляційної скарги, ні окремо від неї не заявив клопотання про відновлення пропущеного строку для подачі апеляційної скарги на рішення Господарського суду.

Такі дії з пропуском строку для оскарження можна розцінювати як умисні. Іншого логічного пояснення просто немає.

Закономірний підсумок: 4 вересня 2018 року Київський апеляційний господарський суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

Мінус 80 мільйонів гривень.

Ще один важливий факт.

У серпні 2017 ТОВ “Інтербуд Груп” (39822707) повідомило про початок підготовчих будівельних робіт в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Києва. Мова про будівництво житлових будинків з паркінгом та вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями та закладами громадського харчування за адресою Київ, вулиця Електриків, 28.

Нагадаємо, що в суд компанія Фукса подала в лютому 2017-го. Тобто, справа розглядалася. І цей факт розбиває всі твердження експертиз про “постраждалих будівлях” і подальші прийняття рішень судами.

У грудні 2018-го “Інтербуд Груп” вже реєструє в Державній архітектурно-будівельній інспекції Украиныразрешение на будівельні роботи. Тому що 80 мільйонів, по суті, вже майже в кишені.

НЕБЕЗПЕЧНА ТИША

Минуло півроку. Як з’ясував OBOZREVATEL, перерахування коштів з рахунків КП на рахунок компанії Фукса до сьогоднішнього дня не було. Щоб прояснити ситуацію, наші журналісти відправили кілька інформаційних запитів.

В офіційній відповіді зазначається, що “виконання рішення Господарського суду міста Києва від 06.06.2018 по справі № 910/2436/17, що набрало законної сили 19.07.2018, видано наказ про примусове виконання рішення від 24.07.2018 р.”.

Однак у виконавчій службі Мін’юсту через півроку немає інформації про існування судового наказу про стягнення денегс комунального підприємства.

Але! В отриманому на редакційний e-mail документі не було ні підпису, ні номера реєстрації (вихідного). Ми знову звернулися з проханням надати нам офіційно оформлений документ, але отримати його так і не змогли. Виконавці мотивували це тим, що “правильний”, завізований відповідь нам відправили по пошті ще 18 січня. Правда, до цих пір його редакція не отримала.

Чому виникли проблеми з отриманням саме цієї відповіді на інформаційний запит OBOZREVATEL? Можна зробити кілька припущень.

Перше. І КМДА, і саме комунальне підприємство не хотіли розголосу виявлених “нюансів” під час судової тяганини. Враховуючи вищевикладені факти – неявку представників київської адміністрації на судові засідання і пропуск термінів на оскарження рішення суду про стягнення коштів з КП.

Друга. У скандальній справі про стягнення 2 млрд гривень з київського метрополітену на користь компанії Фукса “Укррослізинг” (нова назва – “Австро-Угорська Лізингова компанія”) були питання не лише до них, прийняв низку сумнівних рішень, але і до співробітників київської адміністрації.

Як з’ясував OBOZREVATEL, юридичний супровід надавали не тільки юристи метрополітену, але і юристи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, та ін.

Незважаючи на те, що сполох били ще в 2016 році, протягом наступних двох років ситуація в кращу сторону не змінилася. А в підсумку – з бюджету Києва (наших з вами податків) гроші йдуть в кишеню російського олігарха.

Прохор Антоненко

Зокрема, 15 листопада погодження проекту про мирову угоду було скандально “протягнуто” на транспортній комісії Київради.

Це “мирову угоду” по суті стало просто визнанням усіх штучних боргів” містом. До того ж угоду було прописано таким чином, що кінцева сума, яку повинен віддати міський бюджет, невідома. Також немає жодних поступок з іншого боку, які дозволили б називати цей документ “мировою угодою”.

До речі, про перерахування з бюджету. У грудні 2018 р. на рахунку “Австро-Угорської Лізингової компанії” пішло 478 мільйонів з бюджету столиці. Згідно з мировою угодою, до кінця 2019 року має бути перераховано ще 994 мільйони. Скільки конкретно буде виділено з бюджету – поки невідомо.

У всякому разі, в офіційній відповіді Департаменту транспортної інфраструктури КМДА (від 9 січня 2019 р.) OBOZREVATEL сказано, що коштів на погашення даної заборгованості з бюджету Києва на 2019 рік не передбачено. Однак, як ми бачимо з минулого року, потрібне рішення можна “протягнути” досить швидко і без опору чиновників.

ВИСНОВОК. Судячи з усього, одіозний олігарх Павло Фукс чекає саме цей великий куш по “справі метрополітену”, щоб потім пред’явити чергову вимогу. Тобто, стягнути кошти вже з іншого комунального підприємства і знову пограбувати киян.

Якщо Фукс “віддасть” якомусь забудовникові смачний ділянку на Рибальському, він отримає не лише 10-15% від вартості. Перед цим ще й “компенсацію” зі столичного бюджету в розмірі 80 мільйонів гривень.

Враховуючи, що російські кримінальні схеми Фукс вже вдало обкатав в Україні, тільки питання часу, коли з’явиться чергова жертва.

Як висловився один з консультантів-джерел OBOZREVATEL, принизити українців” для Фукса – святе діло. При цілковитому потуранні правоохоронних органів, судової системи і чиновників він продовжує свою чорну справу. Паспорт громадянина України російський олігарх отримав у 2015 році. Однак не те що любові, але і найменшого поваги до країні, яка його прихистила, як бачимо, він не відчуває. Це аферист, його потрібно зупинити”.