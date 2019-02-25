Трамп вилетів на зустріч з Кім Чен Ином

Трамп повідомив що у лідерів буде “дуже грандіозний саміт”.

Президент США Дональд Трамп відправився до В’єтнаму для зустрічі на вищому рівні з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Як повідомляє агентство Associated Press, Трамп і Кім обговорять одну з найбільших проблем безпеки в Азії: прагнення Північної Кореї створити ядерну програму.

Перед від’їздом з Вашингтона в понеділок Трамп повідомив губернаторам країни, що він вважає, що у лідерів буде “дуже грандіозний саміт”.

Трамп каже, що США хочуть денуклеаризації Корейського півострова. Як потенційне винагороду для КНДР в обмін на денуклеаризацію Трамп, схоже, просуває економічний прогрес країни.

“Я думаю, що у нього буде країна, яка встановить багато швидкісних рекордів з точки зору економіки”, – сказав Трамп.

Це буде вже друга зустріч Трампа з Кімом. Попередня минулого року в Сінгапурі дала мало конкретних результатів.