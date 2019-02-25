Зеленський запропонував виборцям самим обрати прем’єра, голів СБУ та ГПУ

Лідер студії «Квартал-95» і кандидат в президенти Володимир Зеленський попросив у виборців запропонувати кандидатів на ключові високі посади в країні.

«Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?», — запитав у відео шоумен у виборців.

Зеленський запропонував допомогти йому скласти передвиборну програму «Україна мрії» і почати з команди: запропонувати, хто повинен очолювати СБУ, Генпрокуратури, бути прем’єр-міністром, міністром оборони та інше.

Нагадаємо, що згідно з останніми соцопитуваннями Володимир Зеленський йде у відрив від своїх опонентів. На другому місці в рейтингу – Петро Порошенко, йому в спину «дихає» Юлія Тимошенко.

Відразу після того, як Зеленський заявив про намір брати участь у президентській гонці, він запропонував українцям допомогти скласти йому передвиборчу програму.