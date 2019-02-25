Електронні водійські посвідчення можуть почати використовуватися в Росії вже в майбутньому році

Про швидкої реалізації даного проекту повідомив керівник головного управління забезпечення безпеки дорожнього руху МВС Росії Михайло Черніков

Сучасні технології, що дозволяють звести до мінімуму бюрократичну тяганину, заощадити державні ресурси і зробити життя росіян простіше, продовжують поступово впроваджуватися в різних відомствах.

Нововведення, що відповідають духу цифрової епохи, в тому числі, приходять в життя автомобілістів. Восени минулого року в Державтоінспекції вперше зареєстрували транспортні засоби з електронними паспортами. Тепер у відомстві рухаються до наступного кроку – появі водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію автомобіля в електронному вигляді. Про це в інтерв’ю розповів керівник головного управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС Росії Михайло Черніков.

«Ми хочемо, щоб це було нормативно закріплено вже в наступному році», – повідомив Черніков.

За словами глави ГИБДД, з метою перевірки автентичності електронних водійських посвідчень дорожня поліція буде використовувати «оцифровану базу», яка з’явилася ще в 2011 році. У ній, крім іншої інформації, також містяться фотографії водіїв, зняті при оформленні прав.

Черніков зазначив, що впровадження цифрових технологій у процес ідентифікації водіїв транспортних засобів допоможе в боротьбі з фальшивими правами на водіння. Крім того, будуть виключені ситуації, коли кілька водіїв, що володіють зовнішньою схожістю, користуються одним водійським посвідченням.

При цьому, запровадження електронних прав не означає, що видані раніше водійські посвідчення у паперовому вигляді, перестануть бути дійсними.