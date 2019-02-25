В Італії засудили екс-мера Риму: названа причина

Алеманно весь час заперечував свою причетність до мафії.

У Римі завершився судовий процес щодо екс-мера Джанні Алеманно, якого засудили до шести років ув’язнення за корупцію, повідомляє в понеділок, 25 лютого, агентство Апѕа.

Судовий процес, який отримав назву Mafia Capitale (“Столична мафія”) почався в 2014 році. Згідно звинуваченням, екс-мер протягом своєї каденції, з 2008 по 2013 рік, отримав хабарі на суму 223 тисячі євро для прийняття незаконних рішень в інтересах мафіозі. Отримані гроші Алеманно “легалізував” через рахунки свого фонду “Нова Італія”.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року на півдні Італії за підозрою в корупції заарештували мера міста Фускальдо Джанфранко Рамундо і ще 13 осіб. Також раніше в Греції за звинуваченням у корупції заарештували колишнього міністра оборони та економіки країни Янноса Папантониу, а також його дружину Ставрулу Курако.