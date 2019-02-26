Тендери на охоронні послуги «Укргазвидобування» поділили між собою колишні силовики, – розслідування

Тендери державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» пронизані корупцією, а топ-чиновники УГД навмисно віддають перемогу на аукціонах фірмам колишніх силовиків.

Крім грошових втрат, це загрожує нацбезпеці держави, оскільки стратегічні об’єкти УГД можуть залишитися без охорони.

Про це йдеться в розслідуванні «Охорона для «своїх», або Чому війна корупціонерам не перешкода», в якому журналісти проаналізували низку тендерів «Укргазвидобування» на охоронні послуги.

Нагадаємо, в березні покине свій пост голови правління «Укргазвидобування» Олег Прохоренко. За даними ЗМІ, причиною його звільнення стала корупція у держзакупівлях УГД. Раніше Генпрокуратура виявила відразу кілька випадків розкрадання державних коштів, які організували топ-менеджери держкомпанії. Втім, журналістське розслідування показує, що звільнення Прохоренко навряд чи додасть прозорості газодобувної компанії, оскільки багато хвости у цих тендерах ведуть саме в НАК «Нафтогаз».

Журналісти виявили, що обидві компанії на ринку пов’язують з колишніми топ-чиновниками МВС. «Антарес-2000» – з Олексієм Міщенко, колишнім начальником УМВС України в Полтавській області, а ПП «ВР» – Анатолієм Сорокою, колишнім начальником управління Департаменту Державної служби охорони при МВС України.

«Сорока давно знайомий з нинішнім директором з безпеки УГД Олександром Сингаевским. Він раніше очолював Управління ДСО при МВС в Черкаській області, а Сингаївський, будучи тоді заступником директора «Черкассытрансгаза», саме в цьому регіоні намагався потрапити в Раду від «Батьківщини»», – йдеться в матеріалі.

Сінгаєвський прийшов в «Укргазвидобування» в минулому році. Разом з ним посади начальника департаменту з безпеки УГД перейшов працював до цього в системі «Укртрансгазу» Володимир Гончаров. Всю кар’єру Гончаров зробив в органах МВС в Донецькій області, а з 2012 р. Навіть був першим заступником начальника Головного управління МВС України в Донецькій області. До структури Нак Гончарова перевів його колишній начальник – Костянтин Пожидаєв, який очолював ГУ МВС у Донецькій області в часи Януковича. З 2016 року він є директором з безпеки групи «Нафтогаз». Його департамент є контролюючим і регулюючим органом у системі безпеки групи компаній НАК. Без схвалення відомства Пожидаєва не проходить жоден тендер в компаніях групи «Нафтогаз». Пожидаєв прийшов в «Нафтогаз» з крісла радника глави МВС Арсена Авакова.

«Тепер у структурах безпеки «Нафтогазу» справжнє засилля колишніх силовиків, які відкрили приватні охоронні фірми і, користуючись зв’язками з Пожидаевым, заробляють мільйони на державних тендерах, розповідає джерело в Нак. Схема проста – департаменти безпеки «Нафтогазу» і його дочок підігрують у тендерах потрібне фірмам, а ті діляться прибутком з чиновниками. Найпростіший спосіб обійти Prozorro – прописати умови під конкретну компанію», – йдеться в розслідуванні.

Журналісти проаналізували тендерні документи ТОВ «Антарес-2000» та ПП «ВР», і в них виявили безліч порушень, які, однак, УГД пропустила і вибрала компанії в якості переможців.

Виходячи з документів, виявилося, що у цих двох компаній не вистачає співробітників, щоб забезпечити охорону державних об’єктів. При цьому, компанії раніше перемогли на аналогічних тендерах «Укртрансгазу», а це означає, що загальна нестача співробітників вимірюється сотнями людей. Хто в підсумку буде охороняти стратегічні об’єкти – незрозуміло. Цікаво, що навіть серед зазначених в документах співробітників ТОВ «Антарес-2000» журналісти виявили, що практично всі прізвища в списку починаються на літери «А» і «Б» (в іншому списку – «З», «К» і «Л»)

«Збіг? Або хтось банально переписав телефонний довідник, щоб створити видимість існування неіснуючих людей?», – запитують журналісти.

У ПП «ВР», крім інших порушень, не виявилося дозволу на діяльність, пов’язану з державною таємницею або відомості про наявність відповідальних осіб з допуском до державної таємниці.

«Очевидно, що впровадження ProZorro не стало перешкодою для корупціонерів, і досі потрібні фірми можуть з легкістю перемагати, даючи заробіток не тільки «схемного» бізнесу, але і нечистим на руку чиновникам. Особливо цинічно виглядає корупція в галузях, які є ключовими для безпеки країни. Раніше вищі державні чини не раз заявляли, що диверсії на енергетичних об’єктах України можливі. А на ділі ж виявляється, що держава не дуже турбується про захист цих об’єктів. Цілком імовірно, що не всі об’єкти тієї ж «Укргазвидобування» або «Укртрансгазу» опиняться під охороною, адже компанії віддають тендери підрядникам, у яких навіть немає достатньої кількості охоронців і досить транспорту», – йдеться в матеріалі.

Олег Бойко