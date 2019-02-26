У Кам’янець-Подільському затримали групу вимагачів

У Кам’янці-Подільському затримали підозрюваних у вимаганні грошей.

Група вимагачів з Чернівців вимагали у чоловіка 10 тисяч доларів, а потім посадили його в його ж автомобіль і повезли в Кам’янець-Подільський.

Так, 24 лютого близько 16:00 до чергової частини Кам’янець-Подільського відділу поліції від випадкового свідка надійшло повідомлення, що в центрі міста біля ратуші по вулиці Зарванській невідомі побили чоловіка і примусово посадили його в автомобіль. Поліцейські відзначили, що виявили зловмисників та затримали їх.

“Як з’ясували правоохоронці, 24 лютого близько 12 години у місті Чернівці затримані, погрожуючи фізичною розправою, вимагали та отримали грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США у 43-річного місцевого жителя. Після цього зловмисники посадили чоловіка в його ж автомобіль “Фольксваген” і відвезли в Кам’янець-Подільський”, – йдеться в повідомленні.

Усіх трьох затримали в порядку ст. 208 КПК України. У них вилучили два пістолети, ніж, біту, гумові палиці, балаклави і грошові кошти, які вони отримали від потерпілого.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Чоловікам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають”, – прокоментували в ГУНП.