Ціна Криму

У Вашингтоні презентували результати дослідження про втрати російської економіки через анексії Криму

В тому числі, чиста “вартість” Криму і Донбасу для російської економіки станом на кінець 2018-го склала $2,4 трлн. Ця оцінка базується на порівняльному аналізі темпів падіння російської економіки з іншими сировинними країнами СНД у 2014-2018 роках.

Нагадаємо, в 2018-му році економіка Росії продовжила падіння – на 0,1%, до $1,58 трлн. Це всього 68,6% від рівня 2013-го року. ($2,3 трлн.).

У той же час, інші країни СНД, економіка яких також чутлива до світових цін на сировинні товари як і Росії, в середньому втратили лише 21% від пікових значень обсягу ВВП в 2013-му. Зокрема, у вибірку для порівняння увійшли Вірменія (+12,5% до рівня 2013-го), Азербайджан (-38,5%), Білорусь (-24,6%), Казахстан (-22,2%), Киргизія (+9,2%), Молдова (+22,2%), Узбекистан (-25%) і Таджикистан (-13,6%).

Більш глибокі темпи падіння російської економіки в 2014-2018-их роках головний редактор Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар пояснив негативним впливом міжнародних санкцій, загальним погіршенням умов ведення бізнесу в РФ і зниженням привабливості РФ для іноземних інвесторів.