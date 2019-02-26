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Тендерне рейдерство на УЗ: страждають пасажири і сам перевізник

26.02.2019

Тендерное рейдерство на УЗ: страдают пассажиры и сам перевозчик

Останні кілька років «Укрзалізниця» досить часто згадується в ЗМІ, в основному, з критикою. Іноді обґрунтованою, іноді ні.

Після фактичного розриву відносин з Росією, що склалася чи не за століття бізнес модель роботи державного монополіста зажадала різкої трансформації: на порядку денному скорочення витрат, збільшення доходів, забезпечення безперервності діяльності, модернізація рухомого складу, і багато іншого. У 2016 році перед менеджментом УЗ постали виклики, які раніше ніколи не стояли ні перед одним керівником підприємства. При цьому нікуди не поділася необхідність рухатися вперед: завершувати і вводити в експлуатацію раніше ініційовані стратегічні проекти: Бескидський тунель, запуск європейських маршрутів, забезпечення інтермодальності пасажирських перевезень, і так далі. Складно розвивати дотаційні пасажирські перевезення, фінансувати нові проекти, в умовах, коли доходи від вантажних перевезень скоротилися, а зростання тарифу по пасажирським і близько не компенсує збитковість цього напрямку діяльності. У той же час пасажири хочуть отримувати сервіс, критикують зношеність вагонів, і різко проти підвищення вартості проїзду.

Ситуацію обтяжують історичні й нові конфлікти інтересів навколо підприємства, роботу «Укрзалізниці» сковують корупційні присоски, сформовані ще за Януковича.

Варто сказати, що УЗ з рук геть погано працює з журналістами, не висвітлюючи належним чином подробиці своєї діяльності. Навіть на дійсно новаторських проектах «Укрзалізниця» ухитряється зібрати негативний PR. Цією нездатністю розставити крапки над «і» навчилися користуватися автори різноманітних корупційних схем: тільки їх притиснуть, як тут же починається виття в дружніх їм ЗМІ про утиски їх прав, і звинувачення керівництва УЗ в зайвому протидії корупції. Публікується не просто повна нісенітниця, а пряма брехня. Але УЗ, займаючи традиційно пасивну позицію, воліє відмовчуватися навіть у випадках, коли вона 100% права. Як результат, в інформаційному полі залишається тільки позиція та/або інформація, опублікована зазвичай в інтересах конкретного замовника. Без альтернативної точки зору, в тому числі і з точки зору самої УЗ, громадськості буває дуже складно розібратися в ситуації.

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Нещодавно в українських ЗМІ розгорілася чергова кампанія по дискредитації АТ «Укрзалізниця». Йшлося про нову систему продажу квитків на експрес Київ – Аеропорт Бориспіль. Видання, далекі від інформаційних технологій, опублікували «експертне» думка про пристрій діючої системи оформлення квитків і зробили висновок про можливі зловживання, оскільки УЗ вибрала не оптимальне рішення. Прямо або опосередковано в цих статтях в якості джерела експертної думки згадувалося одна і та ж компанія – ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (УНІТ).

Коротко, історія питання така. За результатами торгів, генеральний підрядник проекту з боку АТ «Укрзалізниця», філія «Південно-західна залізниця» (ПЗЗ) доручив виконання робіт компанії ТОВ «Віртуальні технології і системи» (ВИТЕС), що надала типові документи, що підтверджують унікальну експертизу з урахуванням затверджених технічних умов (ТУ).

Довідка про компанію ТОВ «ВИТЕС»

ТОВ “Віртуальні технології і системи” (ТОВ “ВИТЕС”) – ключовий розробник АСК ПП УЗ. З 2006 команда фахівців компанії розробляє і підтримує одну з центральних систем “Укрзалізниці”, забезпечуючи її безперебійну роботу і постійний розвиток. ВИТЕС була заснована в Березні 2015 року шляхом реорганізації ТОВ “АСКиО”, яке передало команду розробників, авторські права і експертизу в ТОВ “ВИТЕС”. Фактично, просто відбулося перейменування юридичної особи.

АСК ПП УЗ, яку розробляє і підтримує компанія, забезпечує бронювання місць і продаж квитків на пасажирські поїзди, взаємодія “Укрзалізниці” з Європейськими залізницями, і багато іншого. За роки роботи з боку УЗ до компанії не було жодних претензій.

У 2018 році компанія стала частиною холдингу TTN. Кінцевий бенефіціар холдингу – Сергій Кравець, засновник компанії Тікетс Юей.

Ключовим документом, в якому описано, яке технічне рішення запроектована УЗ, є Технічні умови (ТУ). Зокрема, там зазначено, що комплексна система оформлення проїзних документів на рейковий автобус «Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль», з новими для УЗ умовами проїзду передбачає впровадження низки інженерних новацій в короткі терміни. Продажу через інтернет, про яких чомусь весь час кажуть учасники групи підтримки УНІТ, складають лише невелику частину загальної задачі.

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Алгоритм розрахунку ціни, інші умови перевезень оформлені додатками до наказу 331/137 про правила перевезень, який проходить процедури контролю в Мінтрансі, СБУ, Мін’юст. Текст наказу показує, які зміни в АСК ПП УЗ повинні бути внесені для забезпечення продажів.

Довідка про комплексну систему оформлення проїзних документів на рейковий автобус у напрямку «Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль» (КБ)

На новий тип поїзда «регіональний міжвідомчий» оформляються проїзні документи без зазначення місць, зі значним інтервалом часу використання і спеціальними умовами перевезень для співробітників аеропорту, що потребувало доопрацювання АСУ ПП УЗ. У відповідності з ТУ, вперше впроваджені автоматизовані каси (кіоски оплати), які пропонують різні форми безготівкової оплати проїзних документів. Їх особлива модифікація – всепогодні (здатні безперебійно працювати в тому числі і в критичні мінусові температури) кіоски оплати. Крім спеціалізованих стаціонарних кас, розроблені портативні каси з функцією контролю проїзних документів у рухомому складі. Всі види кас – кіоски, настільні та портативні забезпечені терміналами для безготівкової оплати, а також реєстраторами розрахункових операцій (РРО), сертифікованими податкової для оформлення проїзних документів. Всі види кас забезпечені універсальним веб-інтерфейсом, управляються центральною системою. Також є уніфікований інтерфейс користувача інтернет. Для реалізації продажів через електронні канали розроблена нова модель фіскального сервера, внесена у реєстр Державної фіскальної служби як типовий інструмент фіскалізації для всієї електронної торгівлі в цілому.

Ця повністю нова технологія, відпрацьована в інфраструктурному проекті – очевидний крок УЗ вперед в обслуговуванні пасажирів. Кошторисна вартість робіт становить 21.4 млн гривень, приблизно порівну на обладнання та програмне забезпечення.

Згідно з даними УЗ, з грудня 2018 р по лютий 2019 р послугами експресу скористалося близько 150 тис. пасажирів, виручка склала більше 11.8 млн грн. Слід врахувати, що насправді УЗ недоотримала прибуток, так як система впроваджена в дослідну експлуатацію лише частково з-за блокування здачі робіт, про що нижче.

Здавалося б, логічно і законно, що доопрацювання системи пасажирських перевезень виконав традиційний розробник. Однак УНІТ, розробив всього лише веб-сайт УЗ, почав активно перешкоджати виконанню договору звичайними для нього в таких випадках способами.

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