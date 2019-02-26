Тендерне рейдерство на УЗ: страждають пасажири і сам перевізник

Останні кілька років «Укрзалізниця» досить часто згадується в ЗМІ, в основному, з критикою. Іноді обґрунтованою, іноді ні.

Після фактичного розриву відносин з Росією, що склалася чи не за століття бізнес модель роботи державного монополіста зажадала різкої трансформації: на порядку денному скорочення витрат, збільшення доходів, забезпечення безперервності діяльності, модернізація рухомого складу, і багато іншого. У 2016 році перед менеджментом УЗ постали виклики, які раніше ніколи не стояли ні перед одним керівником підприємства. При цьому нікуди не поділася необхідність рухатися вперед: завершувати і вводити в експлуатацію раніше ініційовані стратегічні проекти: Бескидський тунель, запуск європейських маршрутів, забезпечення інтермодальності пасажирських перевезень, і так далі. Складно розвивати дотаційні пасажирські перевезення, фінансувати нові проекти, в умовах, коли доходи від вантажних перевезень скоротилися, а зростання тарифу по пасажирським і близько не компенсує збитковість цього напрямку діяльності. У той же час пасажири хочуть отримувати сервіс, критикують зношеність вагонів, і різко проти підвищення вартості проїзду.

Ситуацію обтяжують історичні й нові конфлікти інтересів навколо підприємства, роботу «Укрзалізниці» сковують корупційні присоски, сформовані ще за Януковича.

Варто сказати, що УЗ з рук геть погано працює з журналістами, не висвітлюючи належним чином подробиці своєї діяльності. Навіть на дійсно новаторських проектах «Укрзалізниця» ухитряється зібрати негативний PR. Цією нездатністю розставити крапки над «і» навчилися користуватися автори різноманітних корупційних схем: тільки їх притиснуть, як тут же починається виття в дружніх їм ЗМІ про утиски їх прав, і звинувачення керівництва УЗ в зайвому протидії корупції. Публікується не просто повна нісенітниця, а пряма брехня. Але УЗ, займаючи традиційно пасивну позицію, воліє відмовчуватися навіть у випадках, коли вона 100% права. Як результат, в інформаційному полі залишається тільки позиція та/або інформація, опублікована зазвичай в інтересах конкретного замовника. Без альтернативної точки зору, в тому числі і з точки зору самої УЗ, громадськості буває дуже складно розібратися в ситуації.

Нещодавно в українських ЗМІ розгорілася чергова кампанія по дискредитації АТ «Укрзалізниця». Йшлося про нову систему продажу квитків на експрес Київ – Аеропорт Бориспіль. Видання, далекі від інформаційних технологій, опублікували «експертне» думка про пристрій діючої системи оформлення квитків і зробили висновок про можливі зловживання, оскільки УЗ вибрала не оптимальне рішення. Прямо або опосередковано в цих статтях в якості джерела експертної думки згадувалося одна і та ж компанія – ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (УНІТ).

Коротко, історія питання така. За результатами торгів, генеральний підрядник проекту з боку АТ «Укрзалізниця», філія «Південно-західна залізниця» (ПЗЗ) доручив виконання робіт компанії ТОВ «Віртуальні технології і системи» (ВИТЕС), що надала типові документи, що підтверджують унікальну експертизу з урахуванням затверджених технічних умов (ТУ).

Довідка про компанію ТОВ «ВИТЕС»

ТОВ “Віртуальні технології і системи” (ТОВ “ВИТЕС”) – ключовий розробник АСК ПП УЗ. З 2006 команда фахівців компанії розробляє і підтримує одну з центральних систем “Укрзалізниці”, забезпечуючи її безперебійну роботу і постійний розвиток. ВИТЕС була заснована в Березні 2015 року шляхом реорганізації ТОВ “АСКиО”, яке передало команду розробників, авторські права і експертизу в ТОВ “ВИТЕС”. Фактично, просто відбулося перейменування юридичної особи.

АСК ПП УЗ, яку розробляє і підтримує компанія, забезпечує бронювання місць і продаж квитків на пасажирські поїзди, взаємодія “Укрзалізниці” з Європейськими залізницями, і багато іншого. За роки роботи з боку УЗ до компанії не було жодних претензій.

У 2018 році компанія стала частиною холдингу TTN. Кінцевий бенефіціар холдингу – Сергій Кравець, засновник компанії Тікетс Юей.

Ключовим документом, в якому описано, яке технічне рішення запроектована УЗ, є Технічні умови (ТУ). Зокрема, там зазначено, що комплексна система оформлення проїзних документів на рейковий автобус «Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль», з новими для УЗ умовами проїзду передбачає впровадження низки інженерних новацій в короткі терміни. Продажу через інтернет, про яких чомусь весь час кажуть учасники групи підтримки УНІТ, складають лише невелику частину загальної задачі.

Алгоритм розрахунку ціни, інші умови перевезень оформлені додатками до наказу 331/137 про правила перевезень, який проходить процедури контролю в Мінтрансі, СБУ, Мін’юст. Текст наказу показує, які зміни в АСК ПП УЗ повинні бути внесені для забезпечення продажів.

Довідка про комплексну систему оформлення проїзних документів на рейковий автобус у напрямку «Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль» (КБ)

На новий тип поїзда «регіональний міжвідомчий» оформляються проїзні документи без зазначення місць, зі значним інтервалом часу використання і спеціальними умовами перевезень для співробітників аеропорту, що потребувало доопрацювання АСУ ПП УЗ. У відповідності з ТУ, вперше впроваджені автоматизовані каси (кіоски оплати), які пропонують різні форми безготівкової оплати проїзних документів. Їх особлива модифікація – всепогодні (здатні безперебійно працювати в тому числі і в критичні мінусові температури) кіоски оплати. Крім спеціалізованих стаціонарних кас, розроблені портативні каси з функцією контролю проїзних документів у рухомому складі. Всі види кас – кіоски, настільні та портативні забезпечені терміналами для безготівкової оплати, а також реєстраторами розрахункових операцій (РРО), сертифікованими податкової для оформлення проїзних документів. Всі види кас забезпечені універсальним веб-інтерфейсом, управляються центральною системою. Також є уніфікований інтерфейс користувача інтернет. Для реалізації продажів через електронні канали розроблена нова модель фіскального сервера, внесена у реєстр Державної фіскальної служби як типовий інструмент фіскалізації для всієї електронної торгівлі в цілому.

Ця повністю нова технологія, відпрацьована в інфраструктурному проекті – очевидний крок УЗ вперед в обслуговуванні пасажирів. Кошторисна вартість робіт становить 21.4 млн гривень, приблизно порівну на обладнання та програмне забезпечення.

Згідно з даними УЗ, з грудня 2018 р по лютий 2019 р послугами експресу скористалося близько 150 тис. пасажирів, виручка склала більше 11.8 млн грн. Слід врахувати, що насправді УЗ недоотримала прибуток, так як система впроваджена в дослідну експлуатацію лише частково з-за блокування здачі робіт, про що нижче.

Здавалося б, логічно і законно, що доопрацювання системи пасажирських перевезень виконав традиційний розробник. Однак УНІТ, розробив всього лише веб-сайт УЗ, почав активно перешкоджати виконанню договору звичайними для нього в таких випадках способами.