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ГПУ і САП витратять круглу суму на цькування щурів

26.02.2019

ГПУ и САП потратят круглую сумму на травлю крыс

ГПУ і САП витратять понад 43 тисяч гривень на цькування у себе щурів.

На послуги з дезінфекції, цькуванню і дератизації ГПУ і САП мають намір витратити 43 274 гривні. Оголошення було опубліковано в системі Prozorro 4 лютого.

Комплекс протиепідемічних заходів буде проводитися на території і в будівлях ГПУ і САП. Безпосередньо САП дератизація обійдеться в 1 771 гривню.

Закупівля послуги запланована в лютому, без використання електронної системи.

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