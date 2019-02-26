ГПУ і САП витратять круглу суму на цькування щурів

ГПУ і САП витратять понад 43 тисяч гривень на цькування у себе щурів.

На послуги з дезінфекції, цькуванню і дератизації ГПУ і САП мають намір витратити 43 274 гривні. Оголошення було опубліковано в системі Prozorro 4 лютого.

Комплекс протиепідемічних заходів буде проводитися на території і в будівлях ГПУ і САП. Безпосередньо САП дератизація обійдеться в 1 771 гривню.

Закупівля послуги запланована в лютому, без використання електронної системи.