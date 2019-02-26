Проросійський президент Молдови і його оточення не згодні з результатами парламентських виборів

Посіла перше місце на парламентських виборах Партія соціалістів Молдавії (ПСРМ), членом якої є проросійський президент республіки Ігор Додон, має намір домагатися часткового перерахунку голосів.

Про це 25 лютого повідомила її лідер ПСРМ Зінаїда Гречана, заявивши про порушення на виборчих дільницях.

“Вибори були складними і супроводжувалися численними порушеннями. У нас багато питань по різним ділянкам, включаючи дві ділянки в Придністровському регіоні. Незрозуміла ситуація склалася по двох ділянках в Кишиневі і в двох – по республіці. Відповідні звернення направлені в адресу окружкомів і в ЦВК”, – сказала вона.

Політик додала, що про легітимність виборів соціалісти зможуть говорити тільки після відповіді на свій запит.

У той же час, юрист ПСРМ і радник Додона Максим Лебединський додав, що на шести одномандатних округах відбувалося “використання адміністративного ресурсу, підкупу або спроб підкупу виборців, організованого їх підвезення в цих округах”, тому на них повинні пройти перевибори.

На даний момент місцевий Центрвиборчком підрахував 99% голосів. Як повідомляють у відомстві, соціалістам дістанеться 34 мандати, тоді як проєвропейським Демократичної партії і блоку ACUM – 31 і 26 відповідно. Також у парламент проходять сім представників Партії Шора і три незалежні депутати.