У Смілі чиновники переплатили два мільйони за діагностичний комплекс

Правоохоронці підозрюють службових осіб фірми «Здраво» присвоєння коштів при закупівлі рентгено-діагностичного комплексу відділом охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області, що завдало міському бюджету матеріальний збиток на суму 1,7 млн гривень.

Про це пише інтернет-видання «Кропива».

Навесні 2018 року відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської міськради замовив фірмі «Здраво» рентгенодіагностичний комплекс за 3,2 млн гривень. Фірма поставила стаціонарний цифровий рентгенодіагностичний комплекс на два робочих місця WDM-1000M New Oriental 1000.

За даними правоохоронців обладнання поставили з Китаю за ціною 40 тис. доларів. У той же час, Госаудитслужба визначила граничну вартість системи в розмірі 1,4 млн гривень.

Згідно з міського бюджету Сміли завдано матеріального збитку на суму 1,7 млн гривень бюджетних коштів.

Суд надав правоохоронцям доступ до документації по закупівлі рентгенодіагностичного комплексу, яка знаходиться в Смілянському міськраді.

Фірма «Здраво» належить Валерію Лосеві. У 2016-2019 роки «Здраво» виграла тендерів на загальну суму 339 млн гривень.

Єдиним його конкурентом на торгах була фірма «Медтехніка — ХХІ».