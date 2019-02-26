Серебряков жорстко поставив на місце прокремлівських пропагандистів

Ситуація навколо висловлювань популярного російського актора Сергія Серебрякова щодо російської агресії в світі отримала продовження.

Журналісти видання «Комсомольская правда» зателефонували герою безлічі російських фільмів для обговорення раніше зробленої ним заяви. Однак така спроба пропагандистів Кремля не увінчалася успіхом, так як росіянин відмовився розмовляти з ними.

Зокрема, Серебряков відповів: «Ніяких коментарів щодо цього питання я давати не буду». Варто зазначити, що актор надав таку відповідь журналістам без будь-яких дратівливості і навіть навпаки, зробив це ввічливо.

Представники видання дуже обурені тим, що сталося. Вони заявили: «Найбільше за «живе» зачепили ось ці слова Серебрякова: «Приведіть мені приклад хоча б одну країну, де людина, яку всі знають, публічно звинувачує свою державу, перебуваючи за кордоном, а у себе вдома він викликає повагу і любов?».