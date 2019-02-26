Зеленський впевнено лідирує: оприлюднені нові результати опитувань

Якби вибори президента проходили у середині лютого, то в першому турі найбільше голосів отримав би шоумен Володимир Зеленський. Його підтримують 26,4% українців, які планують голосувати на президентських виборах.

За Петра Порошенка проголосували б 18%, за Юлію Тимошенко – 13,8%, за Юрія Бойка – 10,9%.

6,4% виборців підтримали б Анатолія Гриценка, 6,3% — Олега Ляшка, 3,1% — Олександра Вілкула.

Серед тих, хто має намір йти на вибори, не визначилися з кандидатом 33,3%, 4,8% викреслили б усіх кандидатів або зіпсували бюлетень, а 3,6% відмовилися відповісти.

У КМІС відзначають, що різниця в підтримці Порошенко і Тимошенко в межах статистичної похибки, а це значить, що за цими даними найбільш реальними парами у другому турі були б Зеленський – Порошенко, Зеленський – Тимошенко, а також Порошенко – Тимошенко.

Методом особистого інтерв’ю було опитано 2042 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих районів Донбасу) у віці від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.